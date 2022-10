Reprodução PR e PT/montagem iG - 29/09/2022 Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT)

Nesta segunda-feira (24), pesquisa Ipec foi divulgada e mostrou o crescimento da rejeição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Já o índice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou estável.



De acordo com o relatório do instituto, 47% dos eleitores que foram entrevistados afirmaram que não votam de jeito nenhum no atual chefe do executivo federal neste segundo turno das eleições 2022, o que representa um aumento de 1% em comparação com a pesquisa anterior. A rejeição do petista seguiu nos 41%.

O levantamento ainda mostra que 39% dos entrevistados dizem que votam com certeza em Bolsonaro e 8% declararam que podem escolher o mandatário no dia 30 de outubro. Outros 4% falaram que não conheciam o candidato o suficiente para ter um posicionamento.

Dos entrevistados, 44% disseram que votam com certeza em Lula, enquanto 10% afirmaram que podem escolhê-lo no segundo turno. Outros 3% falaram que não conhecem o candidato à Presidência o suficiente para opinar.

Votos válidos da pesquisa Ipec

Segundo dados da pesquisa Ipec, Lula está à frente da disputa pelo segundo turno das eleições 2022 , com 50%. O atual mandatário e candidato à reeleição Jair Bolsonaro aparece depois, com 43%, a menos de uma semana do pleito.

Os votos brancos e nulos são 5%, e os indecisos, 2%, de acordo com a pesquisa estimulada. Esta é a quarta aferição publicada pelo Ipec após o primeiro turno das eleições, em 2 de outubro.

Os últimos dados divulgados pelo instituto na semana passada mostravam o petista com 50% das intenções de voto, enquanto o atual chefe do Executivo marcava 43%.

No levantamento de hoje, em relação aos votos válidos, isto é, quando os votos brancos, nulos e indecisos não são contabilizados, Lula está com 54% das intenções, enquanto Bolsonaro tem 46%.

No do dia 17, o ex-presidente tinha 54% dos votos válidos, ante 46% de Bolsonaro.

Na pesquisa anterior divulgada pelo instituto, do dia 10 de outubro, Lula aparecia com 51%, enquanto Bolsonaro marcava 42%. Os votos válidos somavam 55% para o ex-presidente e 45% para o atual mandatário.

Para realizar a pesquisa, o Ipec ouviu 3.008 pessoas entre os dias 22 e 24 de outubro. A margem de erro é dois pontos percentuais para mais ou para menos, com um índice de confiança de 95% . O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitora (TSE) sob o número BR-06043/2022.

