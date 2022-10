Reprodução/Band - 16.10.2022 Lula e Bolsonaro durante o debate da Band

Na última semana do segundo turno das eleições 2022 , o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) vão focar sua energia nos três maiores colégios do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O petista também buscará crescer no Nordeste e o chefe do executivo federal quer aumentar sua vantagem no Sul.



São Paulo

Lula tem se esforçado para perder em São Paulo por, no máximo, 10 pontos percentuais. Pesquisas internas apontam que o seu objetivo está sendo alcançado, apesar da dificuldade em dialogar com o eleitor do interior. Sua popularidade na Grande São Paulo que tem feito a diferença, segundo a cúpula do PT.

Já Bolsonaro aposta que conseguirá aumentar sua vantagem entre os paulistas por conta da sua força no interior. Ele não tem usado apenas sua popularidade, mas também de Carla Zambelli (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) que lidera a corrida eleitoral no estado.

A campanha quer terminar o segundo turno com uma vantagem de, pelo menos, 20 pontos percentuais. A estratégia é conquistar o maior número de votos em São Paulo para diminuir o prejuízo que provavelmente terá no Nordeste.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, Bolsonaro também quer ter uma vantagem mínima de 20 pontos. O problema que Bolsonaro tem reclamado do pouco esforço de alguns aliados, como o governador reeleito Cláudio Castro (PL) e o senador reeleito Romário (PL).

Do lado de Lula, aliança com Waguinho, prefeito de Belford Roxo, tem sido muito comemorado. O mandatário é bastante popular na Baixada Fluminense e há grande expectativa que ele consiga até reverter votos a favor de Lula. A torcida do PT é que a distância no estado seja de, no máximo, 12 pontos.

Minas Gerais

Minas Gerais se tornou o maior alvo de Lula para conquistar a eleição. O ex-presidente tem usado a força de Janones e Alexandre Kalil (PSD) para aumentar a diferença no estado mineiro. Ele ainda conta com o apoio, mesmo que discreto, de aliados do presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD).

Com o apoio de Romeu Zema (Novo), o maior foco de Bolsonaro é virar no estado. O local é visto como primordial para o bolsonarista conquistar a vitória e ser reeleito presidente do Brasil. Porém, houve muita irritação sobre um evento com prefeitos. A expectativa era contar com 400, mas apareceram apenas 10%.

Lula no Nordeste

O ex-presidente sabe que tem gordura para conquistar na região. No Ceará e na Bahia, por exemplo, ele quer alcançar 75% dos votos válidos. Pernambuco também é visto como um estado em que o PT pode alavancar sua vantagem para vencer Bolsonaro.

Pesquisas internas mostram que a região poderá ter papel fundamental para que Lula vença sem sofrer grandes sustos. O PT acredita que vencerá a eleição com cerca de 62 milhões de votos.

Bolsonaro no Sul

Bolsonaro tem certeza que pode crescer, principalmente no Rio Grande do Sul.

Como Lula está sem palanque no estado, o presidente da República acredita que tem chance de aumentar a diferença no estado nesta última semana. Ele conta muito com o trabalho da equipe de Onyx Lorenzoni (PL), que busca ser eleito governador.

O segundo turno das eleições 2022 está marcado para acontecer no próximo domingo (30).

