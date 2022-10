Reprodução/Twitter Lula durante comício no Rio de Janeiro

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reservou sua agenda nesta quinta (20) para melhorar seu desempenho eleitoral no Rio de Janeiro. De manhã, o ex-presidente fez caminhada em São Gonçalo e no início da noite foi a Padre Miguel, na Zona Oeste, onde aproveitou para reforçar suas propostas, como aumentar o salário mínimo, diminuir o preço da gasolina e investir mais em saúde e educação.

Em cima de um caminhão trio elétrico, acompanhado por uma multidão, Lula questionou sobre os gastos de campanha de seu adversário.

"Essa não é uma eleição comum, nunca na história um presidente usou tanto dinheiro para campanha. Eu fui presidente e candidato, a Dilma também, e a gente só fazia campanha à noite e sábado e domingo porque durante o dia a gente precisava governar esse país. Esse presidente não está preocupado com o país, ele está preocupado com os amigos milicianos, com os seus filhos, menos com o país", afirmou.

Lula disse ainda que, se eleito, pretende ampliar investimentos na educação.

"Não existe nenhum país do mundo que conseguiu se desenvolver sem antes investir na educação, vamos fazer muito mais: escola técnica e instituto federal. Precisamos cuidar melhor do nosso povo", declarou o petista, que finalizou seu discurso prometendo mais uma vez aos mais pobres que eles voltarão a comer churrasco de picanha com cerveja.

O ex-presidente chegou ao evento com 1h30 de atraso e levou o público à loucura. A demora foi justificada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), devido ao trânsito na cidade.





"Ele não chegou ainda por causa do engarrafamento, a culpa é minha, admito. Culpa do prefeito. Salva de palmas para que eu não fique deprimido hoje”, brincou. Paes ainda afirmou que é preciso combater a "mentirada" com perguntas: "Pergunte sempre o que ele (Bolsonaro) fez pra melhorar o Rio. E que maldade Lula fez com a família brasileira? Ele ajudou o Rio e trata dos mais pobres. Vamos ter um presidente que olha para o povo! Quero ressaltar aqui para o povo do complexo do alemão que está presente: Bolsonaro é tão preconceituoso que acha que quem mora na favela é traficante e ele disse isso em rede nacional, para ele ser pobre não é ser trabalhador".

Rodrigo Neves (PDT), ex-prefeito de Niterói, iniciou seu discurso cantando o jingle "olê, olê, olê, olá, Lula, Lula" e afirmou que o petista une o povo a favor da igualdade.

"O salário mínimo está congelado há quatro anos com Bolsonaro, enquanto as coisas não param de subir e o presidente abandonou a educação. Eu sou cristão, casado há mais de 25 anos e tenho uma netinha, Bolsonaro é patriota da boca para fora, ele vendeu as empresas para estrangeiros a preço de banana, ele é cristão da boca pra fora, como que fala que pintou um clima entre crianças? Quem é cristão de verdade dá pão para o pobre", questionou.

A deputada federal Benedita da Silva agradeceu pela "festa da democracia" e pediu para que a militância busque votos de casa em casa.

"Nós sabemos que estamos vivendo um movimento difícil, agora é para colocar a diferença da nossa campanha, a nossa campanha do amor, paz, comida na mesa, emprego e saúde. Está na nossa hora, precisamos fiscalizar, não vão pra casa! Votem. Nossa boca de urna começa agora de companheiro a companheiro, de casa em casa, vamos convencer aqueles que não pediram para votar", lembra.

Embaladas por samba e muita animação, as cientistas Clara Magalhães, 28 anos, e Rayssa Lima, 26, afirmam que quem é da ciência precisa votar em Lula.

"Eu voto no Lula porque ele é representante do povo. A gente é da UFRJ e quando Bolsonaro entrou, o investimento na universidade não teve mais. Vocês tem que entender isso. Na época de Lula todo mundo ia lá para fora fazer Ciência Sem Fronteira. Eu quero isso! Investimento e educação para o povo. Com esse governo não dá", comenta Clara.

"Nós somos cientistas e cientista tem que votar no Lula. Depois dessa pandemia, fomos marginalizados e discriminados. Nossas opiniões que são baseadas em ciência foram jogadas no lixo e a opinião popular, sem nenhuma base científica, passou a significar muito mais? Temos que votar em quem confia na ciência e acredita na educação e invista cada vez mais recursos e Lula fez isso", completa Rayssa.

O aposentado de 65 anos, Nelson Antônio, afirma que está cansado de tanto ódio e agora quer amor. "Eu voto porque quero um país melhor para todos, quero justiça social, quero salário digno, quero a maior participação da população no governo", comenta.

A assistente social Ana Carolina, 37, também enfatiza que seu voto é por amor e por esperança. "Eu quero voltar a ser feliz, voltar a ter esperança, quero que minha filha tenha futuro. Eu acho que ele é um cara preparado que sabe o que fala, como faz e ele tem compromisso com o povo e isso ninguém tira dele. Por isso, estou com Lula", disse.

O candidato do PT estava acompanhado também na caminhada pela mulher, Rosângela da Silva, a Janja, Carlos Lupi, presidente do PDT, pelos parlamentares Lindbergh Farias (PT), Jandira Feghali (PCdoB), Alessandro Molon (PSB) e Pedro Paulo (PSD).

