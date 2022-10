Divulgação - 20/10/2022 O candidato ao Governo de São Paulo segue liderando as pesquisas

Candidato do Republicanos ao Palácio dos Bandeirantes, o ex-ministro Tarcísio de Freitas tem em Rodrigo Garcia (PSDB) um trunfo para vencer em São Paulo . A tática ficou evidente em evento realizado nesta quinta-feira (20) na capital paulista, que reuniu prefeitos e vereadores de municípios do estado, além de deputados estaduais e federais.

No mesmo dia em que Garcia anunciou apoio a sua candidatura, Freitas 'desdenhou' da participação do governador de São Paulo em seu palanque e disse 'não fazer sentido' aparecer com o tucano em eventos de campanha.

"Eu preguei mudança o tempo todo, não faz sentido agora estar com eles [PSDB] no palanque. Agora, entendo que eles têm capilaridades, têm boas políticas que precisam ser preservadas. Entendo que eles possam ter papel fundamental na eleição do presidente, mas eu vou seguir na linha que eu me comprometi com o estado de SP, preservando o bom legado e transformando naquelas áreas em que a gente precisa de transformação", afirmou na época.

Nesta quinta, entretanto, o cenário mudou. Rodrigo Garcia foi ovacionado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) e foi exaltado pelo apresentador do encontro. Ele, inclusive, foi o primeiro a falar no evento e ressaltou seu apoio 'incondicional' as candidatura de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas , mesmo tendo feito duras críticas aos dois durante a campanha no primeiro turno .





Após Garcia , Freitas amenizou as feitas a gestão tucana e elogiou o atual chefe do Palácio dos Bandeirantes. Tarcísio ainda garantiu a manutenção de obras e investimentos feitos por Rodrigo Garcia nos municípios do estado.

"Todos os compromissos feitos pelo nosso governador Rodrigo Garcia com as prefeituras, todas as obras, serão honradas. Governador Rodrigo fez muito pelos municípios e nós não vamos ser descontinuidade. Vamos continuar, vamos honrar o compromisso", afirmou.

"Nós vamos levar o recurso pra bomba. manter o que tá bom, procurar aperfeiçoar aquilo que dá pra se aperfeiçoar", concluiu Freitas.

O encontro desta quinta-feira com prefeitos teve o 'dedo' de Garcia . O tucano obteve apoio da maioria ampla de prefeitos do interior, além da região metropolitana de São Paulo .

Além disso, o governador prepara um jantar no Palácio dos Bandeirantes com lideranças políticas para angariar apoios a candidatura de Tarcísio . O encontro está marcado para sábado (23) e deve contar com a participação de Jair Bolsonaro (PL) .

Ao iG, pessoas próximas ao Rodrigo Garcia informaram que ele ainda deverá subir em palanques do ex-ministro da Infraestrutura nas próximas semanas.