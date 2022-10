Reprodução/YouTube - 18.10.2022 Lula elogiou ordem do TSE

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) afirmou nesta quinta-feira (20) que aprova a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de obrigar a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) a dar 170 comerciais eleitorais para a campanha do petista.



“Foi muito importante decisão de tirar o tempo de mentira que o Bolsonaro conta na televisão. E foi por isso que ele perdeu, porque eram ‘fake news’, coisas inverossímeis, para a gente utilizar e quem sabe, conversar com os trabalhadores”, falou Lula em entrevistas para jornalistas no Rio de Janeiro.

Na quarta (19), a Corte Eleitoral decidiu que a campanha do PT tenha 184 inserções de 30 segundos nas propagandas eleitorais de Bolsonaro na televisão e no rádio. A ordem é por conta de pedidos de direito de resposta feitas pela campanha do ex-presidente. O presidente da República conquistou 14 inserções de 30 segundos como direito de resposta.

Desta forma, Lula contará com 340 propagandas a mais que o seu principal adversário. Há muita preocupação por parte do grupo bolsonarista. “Ao invés de fazer o que eles fazem, a gente vai para a Justiça. É para isso que serve o Poder Judiciário, para tomar decisões que a sociedade não soube tomar”, opinou o líder nas pesquisas.

Lula e a Jovem Pan

No bate-papo, Lula também comentou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral em relação à Jovem Pan. A emissora está sendo investigada por possível privilégio dado à candidatura de Bolsonaro na cobertura das eleições 2022 . A decisão partiu depois de uma ação feita pela campanha do PT.

Na avaliação do petista, sua campanha precisa sempre recorrer à Justiça quando se sentir prejudicado pelos adversários. “Vai ser assim para que a gente possa reeducar a sociedade brasileira a utilizar os meios de comunicação a fazer coisa mais séria, mais entendível pelo povo e não ficar contando mentira, assustando o povo. Não vamos abrir mão de recorrer toda vez que entendermos que a pessoa saiu do ponto”.

Lula participará de caminhadas no Rio de Janeiro. A primeira ocorrerá em São Gonçalo e a outra no bairro de Padre Miguel.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.