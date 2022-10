Reprodução: youtube - 18/10/2022 Lula no Flow Podcast





A entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao podcast "Flow", nesta terça-feira (18), bateu o recorde de espectadores simultâneos registrado por Jair Bolsonaro (PL) no mesmo programa.

Por volta das 20h20, pouco mais de uma hora após o início da entrevista do candidato do PT nas eleições , o podcast transmitido no YouTube registrava mais de 1 milhão de acessos simultâneos na plataforma.

O atual chefe do Executivo do país participou do programa conduzido por Igor "3K" no dia 8 de agosto e, na ocasião, atingiu uma audiência de 535 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo a sabatina.





Aliados do petista fizeram, ao longo do dia, movimentações junto ao público nas redes sociais para que a partcipação no podcast pudesse bater o recorde do presidente do Brasil. O deputado federal André Janones (Avante) foi um deles.

"A META HOJE É UMA SÓ: Dar ao Presidente Lula a maior audiência da história durante sua entrevista hoje as 19:00 horas no Flow! Nas próximas duas horas dediquem a existência de vocês a isso! Centralizem a pauta e falem nesse assunto como se a sua vida dependesse disso!", publicou Janones.

Após bater a marca de 1 milhões de acessos simultâneos, o aliado do ex-presidente comemorou o feito em um outro post no Twitter, onde levantou suspeitas sobre "robôs" que supostamente agiram, em agosto, em prol do candidato do PL.

"1 MILHÃO DE PESSOAS! Quebramos a internet! Que venham os robôs, porque do lado de cá tem um exército de gente de verdade!

ESSE É O TAMANHO DA DEMOCRACIA DO NOSSO PAÍS!", escreveu.

