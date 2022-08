Divulgação - 09.08.2022 Bolsonaro durante entrevista no Podcast Flow

Nesta segunda-feira (8), o presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de uma entrevista no Flow Podcast. O mandatário foi assistido por quase 600 mil pessoas, durante transmissão ao vivo, batendo o recorde do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2021, e ultrapassando as telespectadores da cantora Beyoncé, durante transmissão do show, em 2018, no Festival Coachella, quando cerca de 450 mil pessoas assistiram simultaneamente a cantora ao redor do mundo batendo recorde de audiência.

Na manhã desta terça-feira (09), Bolsonaro agradeceu aos telespectadores que acompanharam o podcast, transmitido por mais de 5 horas ininterruptas, e postou uma imagem nas redes sociais se comparando a cantora Beyoncé "Ultrapassamos Beonce. Obrigado a todos!". Veja o post:

- Ultrapassamos Beonce. Obrigado a todos! 👍. pic.twitter.com/6rUCl6akW8 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 9, 2022





