reprodução: Twitter Grupo de estudantes "fazem o L" durante cerimônia de abertura das Olimpíadas Universitárias

A prefeitura de Uberlândia suspendeu o empréstimo de quadras poliesportivas que seriam cedidas para a realização da Olimpíada Universitária da UFU (Universidade Federal de Uberlândia). A medida veio depois que um grupo de estudantes "fez o L", em referência ao ex-presidente Lula (PT), candidato à reeleição, durante o hino nacional na cerimônia de abertura do evento esportivo, na última sexta-feira (14). A manifestação política foi gravada e compartilhada nas redes sociais.

Todo mundo fazendo o L na abertura das Olimpíadas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), ressaltando, não sou PT, alías nem ligo muito pra política, mas isso é um fato a ser registrado pic.twitter.com/779lyauKBk — ZeLuizMoraes81 (@ZMoraes81) October 15, 2022

"Durante a cerimônia de abertura da Olimpíada Universitária, ocorrida em 14 de outubro de 2022, na Arena Sabiazinho, durante o canto do Hino Nacional houve manifestação de natureza política por parte de estudantes, sendo esta espontânea e pacífica", afirmou a UFU em nota enviada ao iG .

"A UFU foi surpreendida através de contato telefônico com o cancelamento contratual referente ao uso de espaços administrados pela Prefeitura Municipal de Uberlândia na manhã do dia 15 de outubro", completou.

Procurada pelo iG , a Futel (Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer), órgão municipal que administra a estrutura esportiva de Uberlândia, disse que o motivo da tomada de decisão se deu pelo descumprimento da UFU de regras previamente estabelecidas. Entre elas, estariam a proibição de fogos de artifício, confetes, pirotecnia, fitas e o uso de cola em jogos de handebol.

A UFU, por sua vez, informou que não foi acionada sobre nenhum incidente no que diz respeito a cláusulas contratuais, e ressaltou ainda que "o uso dos espaços utilizados nos dias 14 e 15 de outubro ocorreu após entendimento entre diretores técnicos de ambas as instituições".

A instituição acionou formalmente formalmente a Prefeitura no último sábado (15), com cópia ao Ministério Público Federal, buscando reverter a situação e solicitando que a Prefeitura ao menos formalizasse o ato administrativo. A Prefeitura teria dito a um terceiro que formalizaria a suspensão oficialmente nesta terça-feira (18) mas, até o momento, o Gabinete da UFU não recebeu nenhum documento nesse sentido.

