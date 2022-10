Reprodução/Câmara dos Deputados André Janones

O Tribunal Superior Eleitoral pediu que deputado André Janones (Avante-MG) se manifeste sobre suas publicações nas redes sociais que envolvem possíveis informações falsas sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) . O TSE deu três dias para o parlamentar explicar as postagens contra o atual chefe do Executivo. O prazo começou a valer nesta segunda-feira (18).

Segundo o ministro Benedito Gonçalves, as "provocações, deboche e também acusações graves permeiam diversas de suas postagens [de Janones] dirigidas contra o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, e pessoas do entorno deste".

A campanha de Bolsonaro, quem protocou o processo, pede a suspensão das redes sociais de Janones até o encerramento 30 de outubro, data de encerramento das eleições.

No processo, a chapa de Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin (PSB) foram citados como os beneficiados com as publicações de do deputado e, junto com Janones, devem ter seus direitos políticos cassados.

Em sua determinação, o ministro Benedito Gonçalves ordenou que os acusados apresentem suas defesas em até 5 dias.

