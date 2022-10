Reprodução / ONU - 20.09.2022 Presidente Jair Bolsonaro no discurso da Assembleia Geral da ONU

Nesta quarta-feira (12), a campanha o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) lançou um vídeo em que o presidente se desculpas pelo modo que se posiciona. O mandatário tem buscado diminuir sua rejeição e agora adotou um discurso mais “moderado” para dialogar com o eleitor neste segundo turno das eleições 2022 .



“Se as minhas palavras estão te impedindo de fazer a escolha certa, eu, humildemente, te peço perdão. É hora de superar todas as diferenças para proteger o futuro da nossa nação”, falou o governante brasileiro.

A nova peça publicitária é uma estratégia do Centrão que apoia o atual presidente do Brasil. Aliados aconselharam Bolsonaro a adotar um estilo mais moderado e se posicionando com maior flexibilidade em relação aos mais variados assuntos. O objetivo é conquistar votos dos eleitores de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).

Não é o primeiro gesto da campanha bolsonarista para passar uma imagem “mais limpa” do chefe do executivo federal. Quatro dias depois do primeiro turno, a primeira-dama Michelle Bolsonaro se desculpou pelos “palavrões” proferidos pelo marido.

“Perdão a todos pelos palavrões do meu marido. Eu também não concordo, mas ele é assim, tem gente que gosta, né?”, declarou. Nesta quarta, em entrevista ao jornal O Globo, Flávio Bolsonaro disse que seu pai está mais tranquilo e que ninguém aguenta mais brigas.

Leia abaixo a declaração de Bolsonaro:

“Eu quero falar com você: essa eleição não se trata apenas de escolher um presidente, vai muito além. É a escolha entre 2 caminhos: o caminho do passado, do crime, da corrupção e da miséria e um Brasil que estamos construindo de liberdade, respeito e prosperidade. Posso nem sempre usar as palavras certas, mas o que eu desejo é o mesmo que você: viver com dignidade, andar na rua sem medo, garantir o sustento das nossas famílias e proteger a inocência das nossas crianças. Se as minhas palavras estão te impedindo de fazer a escolha certa, eu, humildemente, te peço perdão. É hora de superar todas as diferenças para proteger o futuro da nossa nação. Quero você, junto comigo, para continuar a transformação do nosso Brasil.”

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.