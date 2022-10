Divulgação Rogério Carvalho lidera as pesquisas de segundo turno em Sergipe

O senador Rogério Carvalho (PT) abriu uma vantagem de 10 pontos na corrida pelo governo de Segipe. De acordo com pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira (12), o petista aparece com 55% dos votos válidos, contra 45% de Fábio Mitidieri (PSD).

Nas dados gerais, Carvalho tem 42% das intenções de voto. O candidato do atual governador, Belivaldo Chagas, aparece com 34%. Votos brancos e nulos somam 16% do total de eleitores. Outros 8% não sabem ou não quiseram responder.

O senador lidera no sertão de Sergipe (55%) e na região do Agreste (52%). Mitidieri aparece com 29% e 31% nessas regiões, respectivamente.

O candidato do PT se sai melhor entre as mulheres, com 43% das intenções de voto, contra 41% dos homens. O representante do PSD é o favorito entre os eleitores masculinos, com 37%, contra 31% de mulheres.



A pesquisa ainda fez um recorte de religião. Entre os que preferem Rogério Carvalho, 44% se disseram evangélicos e 29%, católicos. Entre os eleitores de Mitidieri, os católicos somam 38% e os evangélicos, 33%.

A Real Time Big Data ouviu 1.000 pessoas presencialmente entre os dias 10 e 11 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número SE-07813/2022.