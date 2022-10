Reprodução - 12.10.2022 O candidato Tarcísio de Freitas é associado a vídeo da década de 90

Nesta quarta-feira (12), o aliado de Fernando Haddad (PT) , o ex-governador Márcio França (PSB) compartilhou um vídeo em que tenta associar Tarcísio de Freitas (Republicanos) à um episódio ocorrido em 1995. No vídeo, o locutor liga o candidato ao governo do estado de São Paulo e líder nas pesquisas com igreja Universal e ao bispo evangélico Edir Macedo. Na reprodução, um bispo aparece chutando a imagem de Nossa Senhora Aparecida durante um programa da Record, emissora de TV que pertence a Macedo .

"Há 27 anos, o bispo (Sérgio Von Helder) chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida ao vivo na TV Record, patrocinada pela Igreja Universal, do bispo Edir Macedo, que também comanda o Republicanos, partido do Tarcísio de Freitas", afirma o narrador.

Hj é o dia dela . Será que ela aguenta mais essa !!!! pic.twitter.com/TRUgg78qPr — Márcio França (@marciofrancasp) October 12, 2022

Tarcísio vai enfrentar o petista Fernando Haddad no segundo turno da eleição pelo governo de São Paulo em 30 de outubro. Márcio França é vice na chapa de Haddad.

Freitas é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e tem ido a mais de 10 eventos religiosos durante sua campanha, entre cultos, encontro com pastores e celebrações.

O republicano tem 61% das intenções de voto entre os evangélicos, contra 29% do petista, segundo Datafolha. Entre os católicos, há empate técnico (44% para Haddad e 48% para Tarcísio).



No primeiro turno, Tarcísio saiu na frente, com 42% dos votos válidos contra 36% do petista.

