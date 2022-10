Foto: Ricardo Stuckert Lula tenta ter um terceiro mandato

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgará uma carta aberta aos evangélicos durante o segundo turno das eleições 2022 . A confirmação foi feita pelo coordenador de comunicação da campanha petista, Edinho Silva (PT), em entrevista para o Estado de S.Paulo.



De acordo com o prefeito de Araraquara, o documento está sendo elaborado e deverá ser publicado nos próximos dias. O manifesto apontará compromissos que um eventual governo Lula terá com evangélicos ao longo dos próximos quatro anos.

A decisão de escrever uma carta aberta ocorreu por conta das alianças formadas em torno de Lula durante o segundo turno. Na avaliação de Edinho, é preciso que o PT demonstre que tem boa vontade com todos os setores do país, incluindo a religião evangélica.

“Quando você amplia seu leque de apoio, tem que ampliar também sua concepção. Várias lideranças evangélicas que chegaram no segundo turno acham que é importante ter carta e ele está ouvindo. Ele vai pôr no papel o que sempre fez: que vai respeitar a liberdade religiosa”, explicou.

Nesta quarta (12), Lula divulgou uma nota direcionada para todos os religiosos. No documento, ele garantiu que respeitará a liberdade religiosa de todos os brasileiros.

Edinho critica campanha do presidente Jair Bolsonaro

O coordenador aproveitou a entrevista para criticar a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Na opinião dele, o chefe do executivo federal tem apelado para as pautas de costumes para conquistar o eleitor. Porém, Edinho garantiu que o Partido dos Trabalhadores não entrará nesta guerra.

“Só o bolsonarismo consegue guerrear e sabe guerrear nesse ambiente. Nós ganhamos corações e mentes quando nós discutirmos a vida do povo brasileiro: inflação, desemprego, renda, perspectiva de futuro. Nós temos cada vez mais discutir o país com ele, Brasil com ele, discutir que projeto de país ele tem. Ele não tem projeto, por isso que ele vai sempre no debate de costumes”, comentou.

Edinho e o primeiro turno

Durante a entrevista, o coordenador negou que a campanha do PT subestimou a força do bolsonarismo. Ele relatou que a equipe do ex-presidente Lula sempre soube que vencer no primeiro turno seria uma “exceção”.

“O bolsonarismo é infinitamente maior do que o Bolsonaro. Como integrante da coordenação, nunca presenciei uma avaliação de menosprezo, e sim de reconhecimento. E sabíamos que a eleição resolvida no 1º turno seria a exceção da exceção”, destacou.

