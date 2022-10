Reprodução/montagem iG - 11/10/2022 Arthur Lira (PP) e Renan Calheiros (MDB)

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) e o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) trocaram acusações através das redes sociais nesta segunda-feira (11). O motivo foi a operação da Polícia Federal que mirou o governador de Alagoas , Paulo Dantas (MDB) .

No segundo turno, o relator da CPI da Covid apoia a reeleição Dantas ao governo de Alagoas, enquanto Lira apoia a candidatura de Rodrigo Cunha (União Brasil).

Renan Calheiros alega que o deputado interferiu na investigação contra Dantas. O senador aponta que no dia 5 de outubro, ele fez um alerta ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao Ministério Público de que Alagoas "é vítima do uso político da PF e do abuso de autoridades".

O emedebista também acusou Lira de querer montar uma Gestapo — polícia secreta da Alemanha nazista.

Em 5/10 alertei o TSE e MP: AL é vítima do uso político da PF e do abuso de autoridades.Pedi a troca do superintendente, cabo eleitoral de Arthur Lira que sonha com a Gestapo.Lira levou uma surra.Vencemos em 83 cidades, elegemos o senador e temos 60% dos votos no 2 turno (Ibrape) — Renan Calheiros (@renancalheiros) October 11, 2022

O senador também acrescenta que "a perseguição remonta a 2017".

A perseguição ao governador @paulodantasal remonta a 2017, é da competência estadual. Foi parar no STJ por uma armação de Lira e lá perambulou por vários gabinetes até cair nas mãos certas da ministra bolsonarista Laurita Vaz, que não tem competência para o caso. — Renan Calheiros (@renancalheiros) October 11, 2022

O chefe da Câmara rebateu as acusações de Calheiros, dizendo que o legislador "não toma jeito" e justificou que o STF determinou o afastamento do governador de Alagoas.

O @renancalheiros não toma jeito. Toda vez que ele ou alguém de seu grupo é apanhado praticando o malfeito, me acusa para tentar encobrir suas safadezas. Foi o STJ que viu fortes indícios de corrupção e determinou o afastamento do governador de Alagoas. — Arthur Lira (@ArthurLira_) October 11, 2022

Lira ainda acusou Calheiros de querer abafar a corrupção e afirmou que hoje "não há interferência" na Polícia Federal.

Ficou claro o porquê de Renan ter pedido o afastamento do superintendente da PF em AL.Queria abafar a operação Edema. Ele sabe que hoje não há interferência na PF,como na época em que ele mandava e https://t.co/kdl54Fl6TV invés de combater a corrupção,Renan quer mesmo é abafá-la. — Arthur Lira (@ArthurLira_) October 11, 2022

Ação da PF

O governador de Alagoas e candidato à reeleição pelo MDB, Paulo Dantas, é um dos alvos de uma operação da polícia federal deflagrada na manhã desta terça-feira (11).

A ação do Ministério Público Federal (MPF) investiga supostos casos de desvio de dinheiro público na Assembleia Legislativa do estado . O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pediu o afastamento preliminar de Dantas do cargo.

Na operação, apelidada de Edema, estão sendo cumpridos 31 mandados de busca e apreensão, inclusive na Assembleia Legislativa de Alagoas, no Palácio do Governo do Estado, e na casa de Dantas e de parentes. A ação apura supostos desvios públicos desde 2019.

