Divulgação - 10.08.2022 Polícia Federal

A Polícia Federal do Alagoas investiga um grupo de agentes públicos no município de Rio Largo por possiveis crimes de desvios de recursos públicos federais, lavagem de dinheiro e organização criminosa, com recursos do FUNDEB e SUS.

Hoje pela manhã, a polícia realizou mandados de busca e apreensão no gabinete e na residência do prefeito de Rio Largo (AL). De acordo com a investigação, há suspeita de que os agentes públicos teriam cometido ilegalidades nas contratações e pagamentos realizados pela prefeitura para duas empresas contratadas.

As empresas adquiriram materiais de construção, peças e serviços para veículos, as quais teriam recebido do citado município de Rio Largo, o valor aproximado de R$ 20 milhões.

Segundo as investigações, entre 2019 e 2022 foram realizados 245 saques “na boca do caixa” de contas de tais empresas, com o valor individual de R$ 49 mil - o sistema de controle do Banco Central/COAF, prevê a obrigatoriedade das instituições bancárias informarem automaticamente transações com valores iguais ou superiores a R$ 50 mil.

A polícia suspeita que os saques teriam o o objetivo de burlar a fiscalização, já valores foram sacados, coincidentemente, logo após recebimento dos recursos das contas do município.

A Polícia Federal informou por meio de nota que estão sendo cumpridos '35 mandados judiciais de busca e apreensão em 6 municípios alagoanos. Entre eles, Maceió, Rio Largo, Messias, Paripueira, São Sebastião e Palmeira dos Índios e um na capital paulista. Também serão executados o sequestro de bens móveis e imóveis para garantir o futuro ressarcimento aos cofres públicos no valor de R$ 12 milhões.

A justiça também determinou o afastamento cautelar de agentes públicos dos cargos que atualmente ocupam no município de Rio Largo pelo prazo de 60 dias. Os suspeitos estão proibidos de frequentar órgãos públicos do município de Rio Largo, de manter contatos entre si e de sair do país.

Os investigados receberam um prazo para a entrega do passaporte, além de uma imediata suspensão de contratos entre as duas empresas envolvidas e o município de Rio Largo no Alagoas.

