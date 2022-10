Reprodução Dantas é alvo de operação de investiga suposto desvio de dinheiro público

O governador de Alagoas e candidato à reeleição pelo MDB , Paulo Dantas , é um dos alvos de uma operação da polícia federal deflagrada na manhã desta terça-feira (11). A ação do Ministério Público Federal (MPF) investiga supostos casos de desvio de dinheiro público na Assembleia Legislativa do estado . O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pediu o afastamento preliminar de Dantas do cargo.

Na operação, apelidada de Edema, estão sendo cumpridos 31 mandados de busca e apreensão, inclusive na Assembleia Legislativa de Alagoas , no Palácio do Governo do Estado , e na casa de Dantas e de parentes. A ação apura supostos desvios públicos desde 2019.

Entre as ações está o bloqueio de bens, que chega R$ 54 milhões e, segundo as investigações, os principais beneficiários eram o governador e a esposa, a prefeita da cidade de Batalha, Marina Thereza Dantas. A irmã de Dantas também está sendo investigada. O processo corre em sigilo e centenas de imóveis já foram apreendidos.

De acordo com o MPF , a quantia que teria sido desviada foi utilizada, em parte, para pagamento de despesas pessoais, pagamento de advogados, transferências a familiares e compra de bens.

Durante a ação, R$ 100 mil em espécie foram apreendidos na casa de Dantas, além de mais R$ 14 mil com ele em um hotel em São Paulo e R$ 150 mil na casa de um cunhado.

A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores dos envolvidos na quantia desviada. Eles são investigados suspeitos de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro.

O governador, a princípio, vai ficar afastado do posto por 180 dias. Na decisão, o STJ determinou que Dantas e os outros investigados — que não tiveram os nomes divulgados — não mantenham contato entre si e não frequentem os órgãos envolvidos na ação.

Dantas foi alvo de buscas pessoas em um hotel em São Paulo, onde está hospedado. Na ocasião, a Polícia Federal apreendeu, além do dinheiro, o celular dele.

Paulo Dantas concorre no segundo turno das eleições 2022 contra o candidato do União Brasil, Rodrigo Cunha, ao governo de Alagoas . A disputa será no dia 30 deste mês. Na primeira rodada de votação, Dantas ficou à frente, com 708.984 votos (46,64%) e Cunha, teve 407.220 votos (26,79%).

