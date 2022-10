Fernando Frazão/Agência Brasil - 29.09.2022 Dia de votação recebeu recorde de denúncias





O Ministério Público Eleitoral (MPE) informou que já recebeu 37.951 denúncias relacionadas às eleições gerais deste ano. As queixas foram encaminhadas ao aplicativo "Pardal", reativado em agosto.

As denúncias encaminhadas para a Justiça Eleitoral foram referentes à compra de votos, uso da máquina pública, crimes eleitorais e propaganda irregular.

Só no dia 2 de outubro, data do primeiro turno das eleições , o app recebeu 5.332 denúncias, recorde para um único dia ao longo desta corrida eleitoral.





A maior parte das denúncias diz respeito a campanhas de deputados estaduais (12.802), seguidas por deputado estadual (12.607), presidente (3.568) e governador (2.960).

Os paulistas foram os que mais registraram reclamações, totalizando 5.674 denúncias até o momento. Pernambuco (4.321), Minas Gerais (3.836) e Rio Grande do Sul (3.006) fecham o top 4.

Já a região sudeste é a que lidera o ranking, com 13.420 denúncias, seguida pelo Nordeste (11.181), Sul (6.429), Centro-Oeste (4.190) e Norte (2.731).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.