Ivonete Dainese Campanha de Lula vem investindo em resgatar declarações polêmicas antigas dadas por Bolsonaro

As campanhas eleitorais dos presidenciáveis que vão ao ar na TV aberta nesta segunda-feira (10) têm apelos diferentes. Enquanto a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) cessou os ataques diretos ao ex-presidente Lula para tentar conquistar votos no Nordeste, onde a diferença para o adversário é maior, o petista seguirá com a tática de ataque.

Para produzir a peça que vai ser divulgada em breve, a equipe da campanha do ex-presidente resgatou mais uma entrevista polêmica do atual chefe de Estado, em que ele revela que deixou a ex-mulher Ana Cristina Valle decidir se abortaria seu quarto filho, Jair Renan. Em declaração dada à revista IstoÉ Gente , em 2000, Bolsonaro defende que a decisão sobre um aborto "tem que ser do casal". Questionado se já alguma vez teve que discutir a questão com uma parceira, ele afirma que sim.

"Já. Passei para a companheira. E a decisão dela foi de manter. Está ali, ó", respondeu Bolsonaro, que ainda apontou para uma foto de Jair Renan.

Com base nessa declaração, a propaganda eleitoral chama o presidente de "mentiroso": "Bolsonaro é mentiroso. Ele diz uma coisa, mas faz outra. Em uma entrevista ele já defendeu o aborto de um de seus filhos", diz um dos atores da peça publicitária. O chefe do Estado se diz um defensor da "vida desde a sua concepção" e já foi contra a interrupção da gravidez até em casos de estupro, como o da menina de 11 anos estuprada em Santa Catarina, que veio à tona em junho deste ano.

A campanha de Lula vem investindo em resgatar declarações polêmicas antigas dadas por Bolsonaro como estratégia para aumentar a rejeição do presidente e atrair votos para petista. A última propaganda veiculada na TV, antes dessa que vai ao ar nesta segunda, exibiu trechos de uma entrevista concecida pelo presidente ao jornal americano New York Times , em 2017, que o associa à prática de canibalismo . Na ocasião, ele alegou que "comeria um índio sem problema nenhum". No último sábado (8), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que o vídeo fosse retirado do ar .

