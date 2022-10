Reprodução/YouTube - 17.08.2022 Geraldo Alckmin vai se reunir com membros da família Montoro para tentar apoio à Lula no segundo turno

O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) se movimenta nos bastidores da campanha do ex-presidente Lula (PT) e volta suas atenções ao estado de São Paulo, onde governou por 12 anos. Alckmin intensificou reuniões com a ala mais antiga do PSDB e vai se reunir com familiares do ex-governador Franco Montoro para angariar apoios.

O vice na chapa petista tem uma reunião marcada com a educadora Malu Montoro e com o economista André Montoro Filho. O ex-tucano ainda quer o apoio de André Montoro Neto, que está em destaque entre os jovens da legenda.

Enquanto Lula faz campanha pelo Sudeste, Alckmin terá a missão de angariar apoios para melhorar o desempenho da campanha petista no estado. Embora o petista teve a maior preferência na capital paulista e região metropolitana, Jair Bolsonaro obteve grande parte dos votos no interior do estado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG

Na última semana, o governador Rodrigo Garcia anunciou apoio a Bolsonaro no segundo turno. Para bater de frente com ala bolsonarista, Alckmin se movimentou e conseguiu apoios de tucanos históricos, como os ex-senadores Aloysio Nunes e José Aníbal, além do ex-governador José Serra.

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já havia declarado apoio à Lula e levou parte da ala histórica do PSDB, que criticou os tucanos que apoiam o atual presidente da República. Outros tucanos históricos, como Tasso Jereissati, Teotônio Vilela Filho e Pimenta da Veiga também anunciaram votos ao petista no segundo turno.