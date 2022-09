Reprodução/YouTube - 20.08.2022 Geraldo Alckmin discursando no Anhangabaú

Geraldo Alckmin (PSB) viajou para Goiás e revelou para aliados que terá papel de destaque em um eventual governo Lula . O ex-governador de São Paulo foi questionado se ele participará das decisões da gestão petista e o ex-tucano garantiu que recebeu a confirmação que será peça fundamental para que os projetos do líder nas pesquisas saiam do papel.



Alckmin procurou antigos companheiros do PSDB no estado goiano para aderirem à campanha do PT. O diretório estadual concordou com os pontos apresentados pelo ex-chefe do executivo paulista, mas temeu apoiar Lula no primeiro turno por conta de um possível isolamento de Geraldo.

O ex-governador explicou que o plano traçado pelos petistas é que Lula faça viagens pelo mundo para melhorar a imagem do Brasil internacionalmente. Já ele, caso vença as eleições 2022 , será responsável por dialogar com o Congresso e setores mais conservadores para que os projetos sejam aprovados.

Questionado se ocupará o Ministério da Economia, ele voltou a dizer que não há essa possibilidade. “O governador é muito claro no seu posicionamento. Ele será um co-piloto do Lula. O Ministério da Economia dificultaria que ele tivesse participação em outros setores”, conta um aliado.

Alckmin garantiu que todas as suas sugestões são escutadas e está muito bem alinhado com Lula. Depois de todas as explicações, o diretório de Goiás do PSDB resolveu comunicar o apoio já no primeiro turno para a chapa petista.

“O governador tem muita credibilidade. Ele é um homem sério e possui respeito no meio político. Se ele falou, é porque é verdade”, acrescenta o aliado.

Alckmin despista sobre ministros

Geraldo Alckmin foi questionado quais nomes serão convidados para comandar os ministérios de um eventual governo Lula. No entanto, o ex-governador de São Paulo despistou.

Ele declarou que o ex-presidente não tem falado sobre o tema e o foco da chapa é apresentar suas propostas para a sociedade, tendo como objetivo vencer no primeiro turno. Segundo o médico, conversas sobre ministros só ocorrerão após as eleições deste ano.

