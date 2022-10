2 - Shawqi Hilal Mohd Naser

O empresário palestino, que reside no Brasil há mais de quatro décadas, fez uma contribuição de R$ 100 mil para a campanha do petista. Naser é sócio da companhia Viamar Internacional, organização com sede em Brasília especializada em negócios internacionais de larga escala. (Não encontramos foto).