Montagem iG Haddad e Tarcísio vão para o segundo turno em SP

Neste sábado (8), o candidato do PT Fernando Haddad voltou a atacar e tentar associar o seu adversário na disputa ao Governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à milícia . O petista afirmou indiretamente que não vai deixar "preposto de miliciano" ameaçar a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Em campanha junto de Lula em Campinas, no interior de São Paulo, Haddad apontou o bloqueio de R$ 2,4 bilhões do orçamento do MEC (Ministério da Educação) feito pelo Governo Federal na última semana.



No entanto, o ministro da Educação, Victor Godoy, afirmou que não houve cortes e que bloqueio faz parte de uma ação compromissada do governo com a responsabilidade fiscal. Segundo ele, as verbas serão restabelecidas no mês de dezembro.

"Eu não vou deixar preposto de miliciano vir aqui ameaçar nossa Unicamp. A nossa Unicamp não vai ser ameaçada com os cortes que estão fazendo nas universidades federais", disse Haddad.

Anteriormente, em seu discurso após o resultado do primeiro turno , o petista já havia chamado de "miliciano" o ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro.

"Miliciano não vai botar o pé em São Paulo, nós não vamos deixar", disse Haddad.

O republicano Tarcísio de Freitas teve 42,32% dos votos válidos no no primeiro turno em São Paulo, já Haddad registrou 35,7%.

