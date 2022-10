Reprodução/Agência Brasil - 22.03.2022 A sede do Ministério da Educação, em Brasília

Nesta quarta-feira (5), a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior ( Andifes ) divulgou uma nota referente ao bloqueio total do governo federal para a educação no país .

Segundo a Andifes, o Ministério da Educação ( MEC ) teria informado a eles que o valor é de R$ 1 bilhão — R$ 328 milhões seriam especificamente para a educação superior .

Os bloqueios foram de R$147 milhões para os colégios federais e de R$ 328 milhões para as universidades, o que reduziu a possibilidade de empenhar despesas das universidades .

De acordo com as instituições federais, o governo formalizou um bloqueio de recursos no MEC, inviabilizando suas atividades. O decreto 11.216 foi publicado no Diário Oficial da União, em 30 de setembro, dias antes do primeiro turno das eleições.

Ministro da Educação se pronunciou sobre o caso

Em uma de suas redes sociais, Victor Godoy, atual ministro da Educação do país, escreveu que os cortes são temporários e uma medida de segurança fiscal. Segundo ele, as verbas serão restabelecidos no mês de dezembro.

É uma medida de segurança fiscal e, como eu disse, é temporária! Os limites serão restabelecidos brevemente, em dezembro, conforme informação do Ministério da Economia. — Victor Godoy (@victorv_godoy) October 6, 2022

A diretoria da Andifes convocou uma reunião extraordinária de seu conselho nesta quinta (6), às 10h, para debater as ações e providências que serão tomadas em razão do novo bloqueio de recursos.

"A diretoria da Andifes, que já buscava reverter os bloqueios anteriores para o restabelecimento do orçamento aprovado para 2022, sem os quais o funcionamento das universidades já estava comprometido, aduziu que este novo contingenciamento coloca em risco todo o sistema das universidades", disse a Associação em nota.

