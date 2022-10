Reprodução/Agência Brasil - 22.03.2022 A sede do Ministério da Educação, em Brasília

Nesta quinta (6), o ministro da Educação, Victor Godoy , afirmou que não houve um corte no orçamento de instituições federais de educação , mas sim uma "limitação de movimentação" do dinheiro público ao longo dos próximos meses. Segundo o ministro, os recursos devem voltar ao normal em dezembro.

Em sua conta no Twitter, Godoy acusou reitores de universidades de estarem "fazendo política" com acusações. "É uma medida de segurança fiscal", disse o ministro.

É uma medida de segurança fiscal e, como eu disse, é temporária! Os limites serão restabelecidos brevemente, em dezembro, conforme informação do Ministério da Economia. — Victor Godoy (@victorv_godoy) October 6, 2022

Corte de verbas

Nesta quarta-feira (5), a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) divulgou uma nota referente ao bloqueio total do governo federal para a educação no país.

De acordo com a Andifes, o Ministério da Educação ( MEC ) teria informado a eles que o valor é de R$ 1 bilhão — R$ 328 milhões seriam especificamente para a educação superior.

Os bloqueios foram de R$147 milhões para os colégios federais e de R$ 328 milhões para as universidades, o que reduziu a possibilidade de empenhar despesas das instituições até dezembro.

