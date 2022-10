Alan Santos/PR - 07.09.2022 Bolsonaro acena durante o Desfile Cívico-Militar por ocasião das Comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil

Nas últimas semanas da corrida eleitoral das eleições de 2022 , o presidente Jair Bolsonaro (PL) conseguiu o apoio de governadores eleitos nas unidades da Federação mais ricas do Brasil para reforçar sua disputa neste segundo turno. Estes somam 35% de tudo que é produzido na economia — o que equivale a R$ 2,553 trilhões de PIB (Produto Interno Bruto).

Por outro lado, seu concorrente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) mantém aliados eleitos nos Estados mais pobres da Federação . Estes somam 8% do PIB — equivalente a R$ 581 bilhões. São cinco Estados: 4 do Nordeste e 1 do Norte.

O atual chefe do Executivo, atualmente, tem o apoio de governadores onde os Estados concentram a maior parte da população do país. Os oito estados que declararam apoio a Bolsonaro somam juntos aproximadamente 48 milhões de eleitores, dois deles estão entre os maiores do país — Minas Gerais, com Romeu Zema (Novo) , e Rio de Janeiro, com Claudio Castro (PL) . No estado de São Paulo — o mais populoso e com o maior PIB do Brasil — o presidente tem o apoio do ex-ministro Tarcísio de Freitas líder na disputa para o governo .

Já do lado do petista, os governadores eleitos têm um eleitorado de aproximadamete 24 milhões.

Na última semana, o mandatário esteve com com Ibaneis Rocha (MDB-DF), Ratinho Jr. (PSD-PR), Romeu Zema (Novo-MG), Ronaldo Caiado (União-GO), Mauro Mendes (União Brasil-MT) e Antonio Denarium (PP-RR).

O ex-presidente e candidato nas eleições do PT se encontrou com Helder Barbalho (PA), Carlos Brandão (PSB-MA), Clécio Luis (SD-AP), Elmano de Freitas (PT-CE) e Rafael Fonteles (PT-PI).

Governadores que apoiam Bolsonaro

Gladson Cameli (PP) – Acre

Ibaneis Rocha (MDB) – Distrito Federal

Mauro Mendes (União Brasil) – Mato Grosso

Romeu Zema (Novo) – Minas Gerais

Ratinho Jr (PSD) – Paraná

Cláudio Castro (PL) – Rio de Janeiro

Antonio Denarium (PP) – Roraima

Ronaldo Caiado (União Brasil) – Goiás

Governadores que apoiam Lula

Elmano Freitas (PT) – Ceará

Carlos Brandão (PSB) – Maranhão

Rafael Fonteles (PT) – Piauí

Fátima Bezerra (PT) – Rio Grande do Norte

Helder Barbalho (MDB) – Pará

Clécio Luís (Solidariedade) – Amapá

Governador que não se posicionou

Wanderlei Barbosa (Republicanos) – Tocantins

