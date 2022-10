Reprodução/TV Globo - 30.09.2022 Lula e Bolsoanro durante debate na TV Globo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estarão presentes no primeiro debate para o segundo turno das eleições 2022 . Os dois concorrem à Presidência da República, pleito que será decidido no dia 30 de outubro.

Este primeiro debate presidencial é organizado por Folha, UOL, TV Bandeirantes e TV Cultura e acontecerá no domingo (16), às 20h. Os mesmos veículos também produziram o primeiro debate do primeiro turno, realizado em agosto, que teve as presenças de Lula, Bolsonaro, Simone Tebet (MDB), Ciro Gomes (PDT), Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe D'Ávila (Novo).

Na primeira rodada das eleições, o atual presidente e os demais candidatos compareceram em todos os três debates. Já o candidato do PT, não esteve presente no segundo, realizado pela emissora SBT e outros veículos.

Jair Bolsonaro já havia sinalizado que estaria presente no primeiro debate do segundo turno dois dias após as eleições. “Já tem o 1º [debate] marcado? Vamos lá”, disse Bolsonaro em entrevistas a jornalistas no Palácio do Planalto.

Nesta sexta-feira (7), o ex-presidente Lula afirmou que também iria aos debates para a nova rodada de eleições através das redes sociais. "Vamos viajar o Brasil, visitar os estados que vão ter segundo turno. E vamos fazer debates", disse o petista.

O último debate será o da TV Globo, marcado para o dia 28 de outubro, uma sexta-feira, com previsão de início às 21h30. A votação acontece dois dias depois, no domingo.

Segundo turno

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), L ula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos (57.259.504 votos), enquanto Bolsonaro marcou 43,20% (51.072.345 votos). O vencedor da disputa, marcada para o próximo dia 30 de outubro, irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026, assumindo o governo em janeiro de 2023.

A pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (7) , mostrou que o petista está com 53% dos votos válidos contra 47% do atual presidente. Os brancos e nulos correspondem a 6%, segundo o levantamento. Os indecisos somaram 2%.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.