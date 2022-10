Reproducao: Facebook Ex-presidente Lula (PT) e presidente Jair Bolsonaro (PL) disputam o segundo turno das eleições presidenciais

Com medo de perder seguidores, muitos influenciadores preferem não se posicionar publicamente sobre assuntos polêmicos, como política. Há aqueles, no entanto, que não escondem de qual lado estão, e fazem questão de dizer isso.

A pouco mais de três semanas para o segundo turno das eleições presidenciais, diversos influenciadores tanto pró-Lula quanto pró-Bolsonaro já declararam seu voto nas redes sociais, inspirando seus milhares e, às vezes, até milhões de seguidores a exercer sua cidadania no próximo dia 30. Veja abaixo alguns influencers que declararam voto em um dos dois candidatos no segundo turno das eleições:





Carlinhos Maia

O comediante Carlinhos Maia, de 31 anos, afirmou que votaria no ex-presidente Lula (PT) poucos dias antes do primeiro turno do pleito. Ele escreveu no Twitter que 200 mil pessoas pararam de segui-lo após a declaração. Atualmente, sua conta no Instagram soma 25,9 milhões de seguidores.

"Fico triste, mas aliviado ao mesmo tempo. Que fique quem goste de mim além da minha opinião política", escreveu ele no Twitter.





Emily Garcia

Um dia após Carlinhos Maia afirmar que votaria em Lula, a cunhada dele, Emily Garcia, causou desconforto na internet entre os fãs do humorista declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). A esposa de Babal Guimarães, irmão de Lucas Guimarães, que é casado com Carlinhos Maia, publicou uma imagem em suas redes sociais deixando claro seu posicionamento político.

Logo depois disso, a influencer, que tem mais de 11 milhões de seguidores no Instagram, começou a receber comentários negativos a respeito da publicação e perder seguidores. Em vídeo, ela disse não estar preocupada com isso e que, se estivesse, não "botaria sua cara pra bater".





Gil do Vigor

Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, mostrou que não tem papas na língua desde a sua participação na 21ª edição do Big Brother Brasil, da TV Globo. No quesito política, não seria diferente. Pronto para apertar o 13 no próximo dia 30, ele já tinha deixado claro, em ocasiões passadas, de que tinha um viés mais progressista na política.

Em março deste ano, ele participou do podcast Podpah, no qual afirmou que foi beneficiado por "todos" os programas sociais dos governos anteriores e defendeu que houvesse mais investimento na classe menos favorecida. Após sua fala no programa, ele recebeu apoio de Lula, que escreveu: "É isso mesmo. Nosso país precisa investir em educação, nos mais pobres e no interior, para ter um futuro melhor."

Yudi Tamashiro

Outro influenciador que perdeu seguidores ao declarar seu voto foi Yudi Tamashiro, de 30 anos. Yudi, assim como Emily Garcia, afirmou que também irá votar em Bolsonaro. Depois da eleição, o cantor e dançarino disse em suas redes sociais que havia recebido mensagens de ódio e perdido 100 mil seguidores.

"Não para de cair e eu sabia que isso iria acontecer. Eu sei dos meus valores", desabafou.





Felipe Neto

No último dia 25, o youtuber Felipe Neto publicou uma foto ao lado de Lula, seguido da legenda: "É hora de vencer o ódio! É hora do amor superar turno! Lula no primeiro turno!!!"

No dia seguinte, Felipe, que já fez críticas ferrenhas ao PT (Partido dos Trabalhadores), se encontrou com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e pediu perdão por "ter propagado o antipetismo, o discurso golpista e o ódio à esquerda". "O amor que ela me deu em retorno foi algo q nem consigo explicar a vcs", escreveu.

Recentemente, o influenciador também trocou farpas na internet com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), a quem se referiu como "acessório do fascismo brasileiro" e "chupetinha de genocida". Nikolas foi o deputado federal mais votado da última eleição e também o mais votado da história de Minas Gerais.

Andressa Urach

A modelo, apresentadora e ex-dançarina Andressa Urach, que já passou por diversas fases — foi prostituta de luxo e hoje se declara uma mulher recatada e de Deus — é assumidamente eleitora de Bolsonaro. Em agosto do ano passado, Andressa rebateu críticas contra seu posicionamento político e afirmou que apoiaria o presidente "até o fim".

A influenciadora se manifesta com frequência sobre política no Instagram. Nesta sexta-feira (7), ela postou um story com os dizeres: "Nossa luta não é política, é contra as trevas. Lute pelo Brasil". No mesmo post, é possível ver a bandeira do Brasil e um homem "empurrando" um círculo com símbolo do comunismo e as palavras "comunismo" e "trevas" dentro.





Casimiro

O streamer e youtuber Casimiro declarou apoio a Lula no segundo turno das eleições um dia depois do primeiro turno do pleito. Em live transmitida na segunda-feira (3), ele afirmou que essa decisão não é novidade para ninguém que acompanha as lives dele no Twitch, plataforma de streaming de vídeo.

"Como eu tinha dito na live pré-votação, eu não votei no Lula no primeiro turno porque eu tinha outras convicções, tá ligado? E no segundo turno eu vou votar no Barba. Não tem jeito, tá ligado? Porque se o Bolsonaro está de um lado, eu estou de outro", disse.





Rodrigão

O ex-BBB Rodrigão, que participou do BBB11, foi outro influenciador que declarou apoio a Bolsonaro. A esposa dele, Adriana Sant’anna, quem ele conheceu no programa, também é assumidamente bolsonarista.

Rodrigão chegou a caçoar de João Guilherme Ávila ao ser perguntado por um seguidor sobre o ator usar um boné de campanha de Lula. Ele escreveu: "O João Guilherme pinta a unha de rosa, irmão. Eu sou casado e tenho dois filhos. O que vc espera que eu responda?"

Juliette

Juliette, que se tornou no ano passado a ex-BBB mais seguida nas redes sociais, com 29,8 milhões de seguidores à época — hoje, 33,1 milhões — foi mais uma ex-participante do programa da TV Globo que declarou voto em Lula.

"Refletindo o cenário político atual, tenho ressalvas legítimas e naturais sobre todos os candidatos, porém Lula tem a plataforma política que mais condiz com o que penso para o Brasil", escreveu ela no Twitter.

No último dia 2, a ex-BBB fez um apelo às mulheres para que votassem no candidato petista, também pelo Twitter: "Mulheres, precisamos conversar. A nossa história é marcada ela opressão e privação de direitos. Talvez agora mesmo você esteja sendo pressionada em casa, no trabalho ou em outros lugares por suas escolhas."

Carol Dias

A ex-panicat Carol Dias, que hoje é influenciadora na área de investimentos financeiros, é assumidamente bolsonarista em suas redes sociais. Na quarta-feira (5), ela fez uma publicação em seu Instagram na qual parabeniza o governador reeleito Romeu Zema (Novo) pelo apoio a Bolsonaro.

"Minas Gerais. Um estado extremamente importante e que nós apoiamos e respeitamos. Sabemos que o Zema é extremamente amado e responsável nas atitudes", escreveu.

Carol também já convidou para o seu podcast "Irmãos Dias", que faz junto com o irmão, André Janeiro Dias, personalidades como Luciano Hang e João Appolinário, empresários assumidamente pró-Bolsonaro. No programa, ela aborda temas como "dicas de um bilionário para enriquecer".

