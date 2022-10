Reprodução/Youtube Presidente Jair Bolsonaro em live





O presidente Jair Bolsonaro (PL) citou o ex-ministro da Justiça Sergio Moro (União Brasil) durante uma live ao enfatizar a redução da taxa de homicídios durante o seu mandato na Presidência do Brasil.

A transmissão foi realizada ao lado de Carla Zambelli (PL), deputada estadual que trocou farpas com Moro quando ele saiu do governo, em 2020.

O candidato do PL nas eleições afirmou que a queda na taxa aconteceu muito por conta da transferência de Marcola, líder do PCC, de um presídio em São Paulo para uma penitenciária federal.

"Deixo claro que foi uma decisão do Ministério Público de São Paulo, mas os governos anteriores relutaram, não queriam fazer isso aí temendo alguma coisa, mas nós fizemos com quem? Com Sergio Moro ministro da Justiça, e o Marcola saiu de lá, não tivemos salve, não tivemos problema. Muito bem preparada essa transferência dele, ele foi surpreendido com essa transferência", afirmou Bolsonaro.





Aproximação com Moro

Na última terça-feira (4), o atual chefe do Executivo do país afirmou que sua briga com Sergio Moro ficou no passado . Ele demonstrou satisfação com o apoio que recebeu do ex-ministro da Justiça. O ex-juiz comunicou que apoiará o chefe do executivo federal no segundo turno das eleições 2022 .

"Olha só, todos nós evoluímos. Eu mesmo errei no passado em alguns pontos e a gente evolui para o bem do nosso Brasil. Eu não posso querer impor a minha agenda pessoal. O Cláudio Castro [governador reeleito do Rio] mesmo já interferiu em algum momento conversando como devia me reposicionar em algum momento. Então erramos, pedimos desculpas. Não temos compromisso com erro e nós vamos evoluir", comentou o presidente .

Na sequência, Bolsonaro afirmou que "tá tudo superado" com o senador eleito no dia 2 de outubro. De acordo com ele, "passado é do passado", e que agora é momento dos dois se entenderem para servirem a pátria.

