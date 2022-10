Montagem iG/Divulgação - 07.09.2022 O atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), e o empresário Roberto Justus

Na noite desta quinta-feira (6), o empresário Roberto Justus publicou um vídeo em uma de suas redes sociais para declarar apoio ao atual presidente , Jair Bolsonaro (PL), durante o segundo turno das eleições de 2022. O chefe do Executivo enfrentará o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) no dia 30 de outubro.

Aos 67 anos, o empresário afirmou que a disputa será um momento decisivo para o Brasil. Segundo Justus, de um lado, há um grupo de pessoas que " perdoa a corrupção " e " não apresenta propostas de governo " [na fala ele se refere ao PT], e, do outro, "alguém que é infeliz nas suas colocações, mas que luta pela liberdade individual".

"Eu não concordo com tudo que o Bolsonaro diz e faz, mas eu discordo de tudo que o Lula pretende fazer", disse Justus no vídeo.

Leia a íntegra do discurso:

"Eu sempre achei que empresários deveriam se posicionar em momentos importantes do país. O que nós vamos ter no próximo dia 30 de outubro não é apenas mais uma eleição, mas sim, o marco decisório de para onde queremos ir como sociedade. Trata-se de uma disputa entre modelos ou visões de mundo; sobre o que estamos deixando como legado e o que vamos transmitir aos nossos filhos e netos."

"O que nós devemos decidir em breve não é apenas eleger quem mais admiramos ou rejeitar quem odiamos, quem fala o que deve ou se porta de forma mais adequada. Não é isso, não. Trata-se, na verdade, de uma decisão entre caminhos a serem trilhados, de como nós encaramos nosso papel individual e coletivo nessa escolha do nosso destino e de nossa missão."

"De um lado, nós temos um grupo de pessoas que perdoa a corrupção, mas não aceita frases mal colocadas, que não apresenta proposta de governo, mas exige fidelidade cega. Do outro, alguém que, muitas vezes, é infeliz nas suas colocações, mas que luta pela liberdade individual."

"Enquanto o time do Lula acredita num governo grande e protetor, o outro lado busca reduzir o Estado e tirá-lo das costas de cada um de nós. Escolher um ou outro lado significa mais ou menos impostos. Mais ou menos burocracias. Mais ou menos controle da mídia. Mais ou menos liberdade de empreender."

"Eu prefiro muito mais um cenário com liberdade individual e incentivo ao empreendedorismo, de privatização de estatais ineficientes, de redução da carga tributária e, obviamente, de menos corrupção."

"Eu não concordo com tudo que o Bolsonaro diz e faz, mas eu discordo de tudo que o Lula pretende fazer."

"O nosso país evoluiu em muitos aspectos, principalmente no econômico. Apesar de uma grave pandemia e de uma guerra que provocaram uma crise internacional muito sério. Eu sou um liberal na essência e um empreendedor convicto. Acredito na autonomia e na democracia, e não na autocracia e demagogia."

"Eu quero um Brasil cada vez mais inserido nesse contexto mundial, mas respeitado também, nas suas decisões nacionais. Uma nação livre e soberana que incentive seus cidadãos a progredir e não apenas sobreviver. Uma terra sem divisões de raça, credo, sem nós contra eles, que aceite a divergência e também saiba conviver com as diferenças."

"Mas, além de tudo isso, que não aceite como normal o que é inaceitável moralmente. Se nós votarmos em alguém que foi condenado em 3 Instâncias e apenas se tornou candidato graças à anulação da sua condenação por firulas jurídicas, e que claramente não foi absolvido dos seus crimes, será muito difícil olhar para os nossos filhos e netos de cabeça erguida."

"Mais importante que uma eleição é o risco de comprometermos o juízo de valor de toda uma geração. Não podemos fazer isso e, depois, tentarmos viver e trabalhar normalmente como se nada tivesse acontecido. Como cidadãos e como empresários, temos de dar exemplo e garantir que a honestidade prevaleça como valor maior."

"Por isso, pense bem, avalie se voltar para o passado é exatamente o futuro que você quer. E se não vale a pena nós darmos mais uma chance para esse atual governo, que claramente entregou muito mais resultados do que os governos anteriores do PT. Se permitirmos que essas pessoas voltem ao poder, sacrificaremos toda uma geração que vem pela frente com valores e atitudes inaceitáveis para quem vislumbra um país e uma vida digna, próspera e livre."

