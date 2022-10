Reprodução/Flickr Michel Temer (MDB)

O ex-presidente Michel Temer (MDB) emitiu uma nota, nesta quinta-feira (6), indicando neutralidade no segundo turno das eleições 2022 . Segundo rumores divulgados na última quarta-feira (5), o emedebista tendia a apoiar o candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL) .

O comunicado diz que Temer irá aplaudir a candidatura que "defender a democracia, cumprir rigorosamente a Constituição, promover a pacificação, manter as reformas já realizadas no meu governo e propor ao Congresso Nacional as reformas que já estão na agenda do país".

O ex-presidente ainda cita que apoiará o candidato que mantiver as reformas já realizadas no seu governo e “propor ao Congresso Nacional as reformas que já estão na agenda do país”.

Confira nota na íntegra

"NOTA À IMPRENSA

Estou há alguns dias em Londres cumprindo agenda de palestras. Acompanhando o noticiário sobre as eleições de 2º turno e em resposta a todos que tem me procurado, esclareço que aplaudirei a candidatura que defender a democracia, cumprir rigorosamente a Constituição, promover a pacificação, manter as reformas já realizadas no meu governo e propor ao Congresso Nacional as reformas que já estão na agenda do país.

Michel Temer"

Segundo turno

A data para o segundo turno das eleições já está marcada: 30 de outubro. No dia, os eleitores irão votar para o cargo de governador (nos estados em que haverá segundo turno) e para o cargo de presidente da República.

Lula e Bolsonaro disputarão a preferência do eleitor. Na noite do último domingo (2), a apuração do Superior Tribunal Eleitoral (TSE) mostrou que o candidato do PT terminou na liderança da disputa, com 48,43% dos votos. Enquanto isso, Bolsonaro terminou com 43,20%.

