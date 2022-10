Divulgação João Azevêdo e Pedro Cunha 2o Turno Eleições

A Executiva Estadual o PT na Paraíba manifestou ao apoio ao candidato do PSB ao Governo do Estado, João Azevêdo (PSB) , nesta quarta-feira (5) no segundo turno das eleições.

O presidente do PT na Paraíba, Jackson Macêdo, disse que fará todos os esforços para construir apoio a Azevêdo e que a prioridade é ampliar a vitória do presidente Lula na Paraíba.

Lula emitiu um comunicado que trata sobre a união dos governos federal e estadual para atrair mais investimentos a Paraíba.

“Eu quero dizer à Paraíba, de coração, que todas as pessoas que votaram em mim e acreditam que a gente pode transformar a Paraíba e o Nordeste que votem no companheiro João, porque além de ele ser o governador de verdade, ele vai ser um parceiro de verdade".

O deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB), que concorre segundo turno das eleições contra Azevêdo, tem enfrentado dificuldades no início da corrida eleitoral do segundo turno.

O candidato disse em coletiva de imprensa local que não vai mudar seu posicionamento em relação aos candidatos à presidência da República. Entre Lula e Bolsonaro, o candidato prefere escolher nenhum.

“Eu tenho mantido a minha posição, reafirmo a minha posição que coloquei ao longo do primeiro turno. Independente do presidente eleito, a Paraíba não pode ficar sem apoio do Governo Federal", disse ele.

Em certa medida isolado – o candidato que é deputado federal – convocou uma coletiva de imprensa nesta manhão onde anunciaria a adesão de novos prefeitos à candidatura. Porém nenhum gestor compareceu ao evento.

Segundo o jornal local 'Mais PB', estava marcada a presença do prefeito do município de Triunfo, Expedito Filho e também da cidade de Bom Sucesso, Pedrinho Caetano, além do ex-prefeito de São João do Rio do Peixe, Airton Pires.

A assessoria da campanha de Cunha Lima disse que os prefeitos não puderam estar presentes devido a eventos voltados ao dia do prefeito.

Os prefeitos Expedito e Airton deram voto ao governador João Azevêdo (PSB) no primeiro turno das eleições e Pedrinho apoiou o outro candidato no pleito, Veneziano Vital do Rêgo (MDB).

