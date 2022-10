Montagem iG / Imagens: Rovena Rosa e Tomaz Silva - Agência Brasil Lula aparece na liderança da pesquisa para o segundo turno das eleições





Os dados da pesquisa Genial/Quaest divulgados nesta quinta-feira (6), mostram que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança da corrida presidencial no segundo turno das eleições .

O levantamento aponta que o ex-presidente tem entre 46% e 50% das intenções de voto, enquanto o seu adversário, Jair Bolsonaro (PL), poderia receber entre 39% e 43% dos votos. Esta é a primeira aferição relacionada ao 2° turno, que será disputado no dia 30 de outubro.

No que diz respeito aos votos válidos, o candidato do PT pelo terceiro mandato à frente do país marca entre 52% e 56%. Já o atual chefe do Executivo brasileiro tem entre 44% e 48% neste recorte.







Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos, enquanto o atual chefe do Executivo do país marcou 43,20%. O vencedor da disputa irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026.

A pesquisa entrevistou presencialmente 2.000 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 10 e 13 de setembro, em 26 estados mais o Distrito Federal. Desde julho de 2021, a Genial/Quaest realiza pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais.

Aferição no Nordeste

Lula também segue na liderança quando analisados apenas os votos da região Nordeste. O ex-presidente tem 62% dos votos, contra 30% do candidato do PL à reeleição.

Bolsonaro tem a maior porcentagem das intenções de voto no Sudeste, marcando 44% no levantamento. O candidato do PT tem 43% na região que conta com os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

