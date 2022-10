Marcos Corrêa/PR Michel Temer e Jair Bolsonaro durante a cerimônia de posse em 2019

O ex-presidente da República Michel Temer deve declarar apoio à reeleição do atual chefe do Executivo , Jair Bolsonaro (PL), e ao candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Segundo a revista Veja, Temer já tomou a decisão sobre o apoio a Tarcísio , no entanto, ainda falta conversar com o atual presidente do país para oficializar e anunciar formalmente o apoio a ambos. O ex-presidente deve se encontrar com o mandatário ainda neste final de semana.

Michel Temer rompeu os laços com o petismo durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele foi presidente de agosto de 2016 até o final de 2018.

