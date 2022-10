Reprodução Twitter Momento em que o jovem é preso pela Polícia Militar

A polícia de Goiás prendeu um jovem negro e, no momento da prisão, um dos agentes disse "vai gritar Lula na África, agora".

A frase dita pelo PM viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira. Veja o vídeo:

Após dizer que apoiava Lula, jovem negro é algemado pela PM de Goiás em Novo Gama e ouve de um policial: “vai gritar Lula lá na África agora.” #ForaBolsonaro #VidasNegrasImportam #BlackLivesMatter pic.twitter.com/dZ6aPJQsot — Biel ✊🏿 (@oblogdobiel) October 5, 2022

Na filmagem, também é possível ver o agente agredindo as costas do jovem antes de algemá-lo. O episódio teria acontecido no último domingo, 2 de outubro, na cidade de Nova Gama, em Goiás.

Nas imagens, uma voz por trás das câmeras afirma que "foi preso o moleque", e que a prisão teria sido motivada por questões políticas.

