TSE Auditoria analisou 560 boletins de urnas eletrônicas

O TCU (Tribunal de Contas da União) concluiu, nesta quarta-feira (5), a análise dos sistemas de votação do primeiro turno das eleições e verificou que não houve nenhum dado incorreto na conferência dos votos.

Os profissionais do TCU analisaram 560 boletins de urnas eletrônicas referentes aos votos por candidato para os cargos de senador, governador e presidente da República. A auiditoria teve início no domingo e foi finalizada na última segunda-feira.

"A análise foi encerrada no início do dia 3 de outubro e o processo de conferência de votos por candidato para os cargos de senador, governador e presidente não registrou nenhuma inconsistência de dado incorreto", informou Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União.





O ministro celebrou a "transparência do sistema eleitoral brasileiro", e afirmou que 15 auditores participaram da análise logo após a finalização da votação que ocorreu no dia 2 de outubro.

Mais 4 mil boletins de urna impressos serão checados pelo TCU. Esses documentos serão enviados pelos Correios, e a expectatia é que a auditoria seja finalizada em novembro, dias após a realização do segundo turno das eleições.

