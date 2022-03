MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Baleia Rossi

O presidente do MDB, Baleia Rossi, afirmou na noite desta quinta-feira que o partido não fará federação com outras elegendas para as eleições deste ano. A sigla estava em ngeociação com o União Brasi, mas as chances de um acordo já eram consideradas remotas.

"Na condição de presidente nacional do MDB, comuniquei aos diretórios estaduais, senadores e deputados que o nosso partido não fará nenhuma federação para as eleições de 2022", escreveu Baleia, no Twitter.

No começo do mês passado, o presidente do MDB também havia admitido a possibilidade de abrir conversas para formar uma federação com o PSDB, mas lideranças dos dois partidos consideravam a possibilidade da união muito difícil. Os tucanos já anunciaram que formarão uma federação com o Cidadania.

Ao descartar a entrada do MDB em uma federação, Baleia, porém, ressaltou que o partido continuará a discutir a união das legendas de centro em uma única candidatura presidencial. "Manteremos as conversas com os partidos do centro democrático para a construção de uma candidatura única à Presidência da República", destacou.

