Divulgação/PL - 03.10.2022 Bolsonaro e a primeira-dama Michelle durante evento

Nesta terça-feira (4), durante um encontro com pastores evangélicos em São Paulo , o atual presidente e candidato á reeleição , Jair Bolsonaro (PL), afirmou que o resultado das eleições foi um "milagre". Segundo o chefe do Executivo, que disputará o segundo turno contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, "todos" estavam "contra" sua candidatura apontando, empresas de pesquisa, a imprensa e o Supremo Tribunal Federal ( STF ).

"Acredito que o que aconteceu no último domingo também foi um milagre. Estavam todos contra mim. Todos é maneira de falar, né. Todos quem? A grande imprensa, institutos de pesquisas, parte dos magistrados togados lá da Praça dos 3 Poderes, outros países de esquerda", disse o presidente.

O resultado das urnas no primeiro turno contrariaram o que algumas pesquisas eleitorais afirmavam, mostrando uma votação acirrada entre Lula e Bolsonaro. Eles disputam o segundo turno no dia 30 de outubro.

"Nada está decidido, nada está ganho, nós devemos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. Quando for impossível fazer com as nossas mãos poderemos aí sim entregar nas mãos de Deus", declarou o chefe do Executivo no encontro.



Durante o evento, Bolsonaro discursou aos eleitores pedindo que compareçam às urnas no segundo turno e criticou a "omissão" do eleitorado em outros países que, de acordo com ele, "lavaram as mãos" e atualmente enfrentam os efeitos disso. No primeiro turno a abstenção foi de 20,95% dos eleitores (32.770.982 pessoas aptas a votar).

O presidente da República estava acompanhado de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disputa o segundo turno pelo governo do Estado, de Marcos Pontes (PL), ex-ministro eleito senador, e da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, além de alguns congressistas aliados.

