Nesta terça-feira (4), um suposto vídeo do atual presidente do Brasil , Jair Bolsonaro (PL), dentro de um templo maçônico viralizou na internet. Nas imagens, é possível ver o mandatário discursando em meio a símbolos típicos da Maçonaria . No entanto, não há provas de que o vídeo seja real.



Nas redes sociais , o trecho — retirado de uma reprodução mais longa — tem sido compartilhado por opositores para tentar aumentar a rejeição do presidente em um dos segmentos mais fortes de seu eleitorado , o evangélico .

Veja o vídeo:

Não pode escrever JAIR MAÇONARIA?



Bolsonaro pode perder voto com isso porque os evangélicos não podem descobrir que ele não é cristão de verdade?



Nada de JAIR MAÇONARIA então! pic.twitter.com/WzGDDzVOqu — Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) October 4, 2022





No discurso, Bolsonaro fala que está no sétimo mandato como deputado federal, o que dá a entender que o mesmo fora gravado antes da vitória do chefe do Executivo nas eleições 2018. Na reprodução, ele ainda nega que estaria fazendo campanha à Presidência da República:

"Não estou candidato a nada. A dois anos atrás, resolvi andar pelo Brasil. Sair da zona de conforto que é um mandato parlamentar. É quase como estar no paraíso para quem não tem responsabilidade. Busquei as regiões, fui atrás de problemas e como resolvê-los sem dinheiro. Onde é que o calo aperta para nós brasileiros, quais são os grandes problemas temos que enfrentar", diz o político.

"Nos últimos 30 anos, lamentavelmente, o Poder Executivo e o Legislativo aperfeiçoou-se em criar problemas pra vender facilidades. Não precisa entrar em detalhes”, completa.

Na versão mais longa, Bolsonaro ainda faz um "alerta" para um "perigo ideológico" no país e afirma é preciso "fugir da política tradicional". Logo depois, o presidente faz alusões ao governo petista chamando-o de "o inimigo vermelho está à espreita".

