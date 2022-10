Reprodução/Youtube Jair Bolsonaro durante live





Em live realizada nesta quarta-feira (5), o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que foi apenas uma vez em um uma loja maçom. A declaração foi dada um dia após um vídeo dele em um estabelecimento macônico viralizar na internet.

O candidato do PL à reeleição na Presidência da República destacou que foi "muito bom recebido" no local que, segundo ele, era em Brasília. Bolsonaro ressaltou ainda que foi ao local a convite de um amigo.

"Está aí na mídia agora, pessoal me criticando porque fui em loja maçom em 2017. Fui sim, fui em loja maçom, acho que foi a única vez que eu fui numa loja maçom. Eu era candidato a presidente, pouca gente sabia, e um colega falou ‘vamos lá’ e eu fui. Acho que foi aqui em Brasília. Fui muito bem recebido. Me trataram bem", disse o chefe do Executivo.

O QG da campanha do presidente se assustou com a repercussão do vídeo e precisou fazer uma reunião de emergência virtualmente com os filhos do chefe do executivo federal e lideranças do Centrão para solucionar o problema.







Flávio Bolsonaro (PL) mandou a equipe acionar pastores para defender Bolsonaro. Silas Malafaia foi quem se colocou à frente da confusão e tentou emplacar o discurso que Lula tem relações “ satânicas ”. Só que a narrativa não repercutiu e o governante continua no olho do furacão.

Na transmissão ao vivo de quarta-feira, Bolsonaro afirmou que a esquerda fez um "estardalhaço" em cima do vídeo, e que não tem nada contra os maçons porque é "presidente de todos".

"Eu sou presidente de todos e ponto final. Fui de novo? Não fui. Agora, sou presidente de todos. Isso agora a esquerda faz estardalhaço. O que tenho contra maçom? Tenho nada. Se tiver alguma coisa a gente vê como proceder. Quero apoio de todos aqui do Brasil", enfatizou.

O que é maçonaria?

O nome " maçonaria " vem do francês " maçon ", que significa pedreiro. A organização foi fundada oficialmente em Londres, em 1717, época de grandes construções em pedra, como castelos e catedrais.

Antes disso, a maçonaria já existia, mas não oficialmente. Os pedreiros se organizavam nas chamadas guildas medievais — hoje chamadas lojas —, que eram associações de profissionais durante a Idade Média, como pedreiros, ferreiros e alfaiates. Em 1717, então, essas guildas se juntaram e fundaram a Grande Loja Unida da Inglaterra, a principal e mais antiga Obediência Maçônica do mundo.

Ao contrário do que muitos pensam, a maçonaria não é uma religião, mas uma organização de ordem filosófica. Para se filiar à maçonaria, afirma Lousada, é preciso ser homem, maior de idade e ter algum tipo de crença espiritual, seja ela qual for. A pessoa também precisa ser convidada por um maçom para se tornar um membro da organização.

