Reprodução/YouTube-PT Lula discursa após resultados do primeiro turno das eleições 2022

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu para sua equipe focar em São Paulo, principalmente na capital. O petista quer aumentar sua vantagem na cidade em relação ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Na avaliação da campanha, o estado terá papel fundamental no resultado final das eleições 2022 .



No dia 2 de outubro, Lula teve 47,5% na capital e enxerga com possibilidade para aumentar seu desempenho. Ao mapear alguns bairros, ele identificou que pode crescer na periferia e diminuir a distância em Santo Amaro, zona eleitoral vencida pelo seu adversário.

A campanha lulista tem dito que os eleitores paulistas terão papel fundamental na eleição deste ano. O ex-presidente considera difícil vencer a disputa no estado, mas quer que a diferença seja muito parecida ao que ocorreu em 2006, quando foi derrotado por Geraldo Alckmin por 52,26% a 47,74%.

Fernando Haddad (PT) irá concentrar seus esforços na capital para ajudar a candidatura presidencial. Guilherme Boulos (PSOL), Marta Suplicy e Jilmar Tatto (PSOL) também foram escalados para conversar com os eleitores, principalmente os mais pobres, para que Lula fique mais forte na capital.

O ex-presidente também focará na cidade ao longo da campanha. Apesar de ter como plano passar por todos os estados do país, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais serão seus principais destinos ao longo dos próximos dias. O Sudeste é visto como ponto crucial para manter a distância de Bolsonaro.

Lula deixará o interior de lado?

Lula não vai deixar o interior de lado. O ex-presidente pediu que Geraldo Alckmin (PSB) e Márcio França (PSB) agitem os prefeitos e a militância nas regiões mais distantes da capital para evitar que Bolsonaro abra distância em cidades mais conservadoras.

O petista sabe que o seu vice não pode passar muito tempo no interior de São Paulo, mas tem solicitado que os aliados do ex-governador dialoguem com os paulistas.

