O União Brasil anunciou, nesta quarta-feira (5), que vai liberar seus diretórios e filiados para apoiar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais.

O partido se formou em 2021 a partir da união do DEM com o PSL, legenda pela qual o atual chefe do Executivo se elegeu no pleito eleitoral realizado no ano de 2018.

Em comunicado divulgado nas redes sociais do partido, Luciano Bivar, presidente da legenda, afirma que a decisão refere-se ao "respeito à democracia intrapartidária".





"Por isso, em respeito à democracia intrapartidária, a direção nacional do União Brasil decide liberar seus diretórios e filiados para que sigam seus próprios caminhos, com responsabilidade, no segundo turno das eleições presidenciais e estaduais", escreveu Bivar.

Nas postagens é destacada a quantidade de deputados federais (59), deputados estaduais (100) e senadores eleitors pela legenda no primeiro turno. Além disso, o texto ressalta que, dentro de um partido tão grande, é normal que haja "posições diferentes".



Mesmo caminho seguido pelo PSDB



Na terça-feira (4), a direção nacional do PSDB também comunicou que os diretórios estaduais estão autorizados a escolherem qualquer candidato à Presidência da República neste segundo turno.

“A Executiva Nacional do PSDB, na tarde desta terça feira, decidiu liberar os diretórios estaduais e filiados no 2° turno das eleições presidenciais”, diz o comunicado publicado pela sigla em seu perfil do Twitter.

