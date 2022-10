Divulgação/Nasa Anna Kikina ficará seis meses na ISS





Na próxima quarta-feira (5) será enviada à ISS (Estação Espacial Internacional) uma nova missão tripulada da SpaceX . O lançamento aconteceria no dia 3 de outubro mas, em razão do furecão Ian, ele foi adiado.

A missão contará com quatro astronautas , mas o caso de uma pessoa que estará na nave chama a atenção. Trata-se de Anna Kikina, cosmonauta russa de 38 anos de idade.

Essa será a primeira vez que um astronauta russo viajará em um foguete norte-americano desde 2002, e também a primeira vez que um cosmonauta de nacionalidade russa voará a bordo de uma nave SpaceX Crew Dragon para a Estação Espacial Internacional.

O lançamento da SpaceX acontece em um momento de tensão entre os Estados Unidos e a Rússia , muito por conta da invasão russa na Ucrânia. Na última semana foi concluído um referendo de anexação de regiões urcanianas ao território russo, plebiscito esse que não foi reconhecido pelos norte-americanos.





Kikina passou por 10 anos de treinamento antes de ser convocada para essa missão espacial. Ela começou a se preparar em 2012, quando a Roscosmos, agência espacial russa, lançou um programa que tinha o intuito de treinar e enviar civis para missões espaciais.

Os únicos requisitos para participar eram um diploma em uma área técnica, um mínimo de três anos de experiência profissional e saúde e aptidão física adequadas.

“Eu possuía um nível de aptidão física adequado para se destacar, apesar de apenas os padrões de força masculinos serem aceitos. A única diferença é que as mulheres não precisam fazer flexões”, destacou a astronauta em entrevista concedida à Roscosmos.

Ela foi escalada para esse lançamento da SpaceX após a Nasa e a Roscosmos, agência espacial russa, definirem que a Crew Dragon vai levar três cosmonautas russos em vários voos, enquanto a 'Soyuz' russa, por sua vez, levará três astronautas americanos.

Além da cosmonauta russa, estarão na viagem os astronautas da Nasa Josh Cassada e Nicole Mann, primeira mulher indígena em uma missão espacial de longa duração, e o japonês Koichi Wakata.

