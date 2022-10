Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados Joice Hasselmann perde um milhão votos em 2022 e não se reelege deputada

A deputada federal Joice Hasselmann (PSDB), que disputava um cargo na Câmara Federal por São Paul o, não conseguiu se reeleger. Ela conquistou apenas 13.510 mil votos nessas eleições e, com isso, não terá um novo mandato a partir de 2023.

A queda expressiva no número de eleitores em comparação a 2018 chama a atenção. Naquela eleição, Hasselmann foi uma das mais votadas do Brasil, com mais de 1.078.666 de votos, ou seja, uma queda de 98,75% no número de eleitores em 2022.

Quebra de laços

Em 2018, a eleição de Joice aconteceu em forte associação ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela chegou a ser nomeada líder do governo no Congresso, cargo que perdeu ao divergir do mandatário na escolha da liderança do partido na Câmara.

A parlamentar deixou o PSL já em 2021, acusando o presidente da sigla, Luciano Bivar, de ter sido subserviente a Bolsonaro para garantir uma vaga na Mesa Diretora da Câmara. Com a eleição de Arthur Lira (PP), Bivar passou a ocupar o cargo de 1º secretário.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.