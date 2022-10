Reprodução - 03.09.2022 PL de Bolsonaro terá a maior bancada do Senado

As eleições de 2022 elegeram 27 novos senadores , entre nomes já conhecidos que foram reeleitos e novos que foram eleitos. A partir de 2023, a Casa Alta será composta por 15 legendas partidárias.

Em destaque nestas eleições, o PL será o partido com mais representantes a partir do ano que vem , cerca de 13 integrantes na Casa. Em segundo, está o União Brasil com a segunda maior bancada. Com os resultados desta eleição, o partido passa a ter 12 senadores.





Veja os 27 candidatos eleitos ao Senado pelos Estados e pelo DF:

Alan Rick (União Brasil-AC);

Renan Filho (MDB-AL);

Davi Alcolumbre (União Brasil-AP);

Omar Aziz (PSD-AM);

Otto Alencar (PSD-BA);

Camilo Santana (PT-CE);

Damares Alves (Republicanos-DF);

Magno Malta (PL-ES);

Wilder Morais (PL-GO);

Flávio Dino (PSB-MA);

Wellington Fagundes (PL-MT);

Tereza Cristina (PP-MS);

Cleitinho (PSC-MG);

Beto Faro (PT-PA);

Efraim Filho (União Brasil-PB);

Sérgio Moro (União Brasil-PR);

Teresa Leitão (PT-PE);

Wellington Dias (PT-PI);

Romário (PL-RJ);

Rogério Marinho (PL-RN);

Hamilton Mourão (Republicanos-RS);

Jaime Bagattoli (PL-RO);

Dr. Hiran (PP-RR);

Jorge Seif (PL-SC);

Astronauta Marcos Pontes (PL-SP);

Laércio (PP-SE);

Professora Dorinha (União Brasil-TO).

