Agência Brasil Doze estados terão segundo turno para governador nas Eleições 2022

Doze estados terão segundo turno nas eleições para governador . Os resultados foram divulgados na noite de domingo (2) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo o calendário eleitoral, a próxima etapa está prevista para 30 de outubro , mesmo dia em que será decidido o desfecho da eleição presidencial .

Veja a lista dos estados em que haverá segundo turno na disputa pelo governo estadual:

Alagoas – Paulo Dantas (MDB) X Rodrigo Cunha (União Brasil)

– Paulo Dantas (MDB) X Rodrigo Cunha (União Brasil) Amazonas – Wilson Lima (União Brasil) X Eduardo Braga (MDB)

– Wilson Lima (União Brasil) X Eduardo Braga (MDB) Bahia – Jerônimo Rodrigues (PT) X ACM Neto (União Brasil)

– Jerônimo Rodrigues (PT) X ACM Neto (União Brasil) Espírito Santo – Renato Casagrande (PSB) X Carlos Manato (PL)

– Renato Casagrande (PSB) X Carlos Manato (PL) Mato Grosso do Sul – Renan Contar (PRTB) X Eduardo Riedel (PSDB)

– Renan Contar (PRTB) X Eduardo Riedel (PSDB) Paraíba – João Azevedo (PSB) X Pedro Lima (PSDB)

– João Azevedo (PSB) X Pedro Lima (PSDB) Pernambuco – Marília Arraes (Solidariedade) X Raquel Lyra (PSDB)

– Marília Arraes (Solidariedade) X Raquel Lyra (PSDB) Rio Grande do Sul – Onyx Lorenzoni (PL) X Eduardo Leite (PSDB)

– Onyx Lorenzoni (PL) X Eduardo Leite (PSDB) Rondônia – Marcos Rocha (União Brasil) X Marcos Rogério (PL)

– Marcos Rocha (União Brasil) X Marcos Rogério (PL) Santa Catarina – Jorginho Mello (PL) X Décio Lima (PT)

– Jorginho Mello (PL) X Décio Lima (PT) São Paulo – Tarcísio de Freitas (Republicanos) X Fernando Haddad (PT)

– Tarcísio de Freitas (Republicanos) X Fernando Haddad (PT) Sergipe – Rogério Carvalho (PT) X Fábio Mitidieri (PSD)

