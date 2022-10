Marcello Casal Jr./ Agência Brasil Câmara dos Deputados

As eleições deste domingo (2), elegeram os deputados que vão constituir a Câmara Federal , entre nomes conhecidos e novos, no próximo mandato. A partir de 2023, a Casa será composta majoritariamente por parlamentares da direita .

O PL de Jair Bolsonaro, por exemplo, tem o maior número de deputados eleitos (99). O partido teve um aumento de 23 congressistas em comparação à bancada atual. Com isso, a legenda continua levando a maior fatia do Fundo Partidário, como é previsto na Cláusula de Desempenho.

Já federação formada pelos partidos apoiadores de Lula fez 80 parlamentares. O União Brasil ficou em terceiro lugar, com 59 deputados.

Veja abaixo a distribuição de cadeiras entre os partidos na Câmara dos Deputados desde 2018:





