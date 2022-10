Tomaz Silva/Agência Brasil - 02.10.2022 Veja em quais estados Bolsonaro venceu a corrida presidencial

O candidato do Partido Liberal (PL), Jair Bolsonaro, venceu a disputa presidencial em 12 estados, além do Distrito Federal. O adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu em 14 estados.



Bolsonaro dominou a região Sul e Centro-Oeste do país, além de praticar ganhar em todos os estados do Sudeste, com exceção de Minas Gerais.

Apesar do excelente desempenho no Sul, Centro-Oeste e Sudeste, Bolsonaro não conseguiu repetir o feito na região Nordeste e Norte. No Nordeste, Bolsonaro não venceu em nenhum estado. E no Norte venceu em apenas dois (Acre e Roraima).

Veja as porcentagens dos estados em que Bolsonaro venceu:

Acre

Bolsonaro: 62,50%

Lula: 29,26%

Distrito Federal

Bolsonaro: 51,65%

Lula – 36,85%



Espírito Santo

Bolsonaro: 52,23%

Lula: 40,4%

Goiás

Bolsonaro: 52,16%

Lula: 39,51%

Mato Grosso

Bolsonaro: 59,84%

Lula: 34,39%

Mato Grosso do Sul

Bolsonaro: 52,7%

Lula: 39,04%

Paraná

Bolsonaro: 55,26%

Lula: 35,99%

Rio de Janeiro

Bolsonaro: 51,09%

Lula: 40,68%

Rio Grande do Sul

Bolsonaro: 48,89%

Lula: 42,28%

Rondônia

Bolsonaro: 64,36%

Lula: 28,98%

Roraima

Bolsonaro: 69,57%

Lula: 23,05%

Santa Catarina

Bolsonaro: 62,21%

Lula: 29,54%

São Paulo

Bolsonaro: 47,71%

Lula: 40,89%

