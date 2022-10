Divulgação - 03.09.2022 Senado Federal

Com os candidatos eleitos no pleito deste domingo (2) , a partir de 2023, a Casa Alta será composta por 15 legendas partidárias. Os 27 novos senadores eleitos nas eleições de 2022 irão se juntar aos outros 54 que mantêm os mandatos conquistados nas eleições de 2018.

Em 2023, o PL do presidente Jair Bolsonaro será o partido com mais representantes no Senado , cerca de 13 integrantes na Casa. Em seguida, o União Brasil terá a segunda maior bancada. Com os resultados desta eleição , o partido passa a ter 12 senadores.

Entenda como ficará o Senado a partir de 2023 no gráfico abaixo:

Veja quem são os 27 candidatos eleitos ao Senado pelos Estados e pelo DF:



Alan Rick (União Brasil-AC);

Renan Filho (MDB-AL);

Davi Alcolumbre (União Brasil-AP);

Omar Aziz (PSD-AM);

Otto Alencar (PSD-BA);

Camilo Santana (PT-CE);

Damares Alves (Republicanos-DF);

Magno Malta (PL-ES);

Wilder Morais (PL-GO);

Flávio Dino (PSB-MA);

Wellington Fagundes (PL-MT);

Tereza Cristina (PP-MS);

Cleitinho (PSC-MG);

Beto Faro (PT-PA);

Efraim Filho (União Brasil-PB);

Sérgio Moro (União Brasil-PR);

Teresa Leitão (PT-PE);

Wellington Dias (PT-PI);

Romário (PL-RJ);

Rogério Marinho (PL-RN);

Hamilton Mourão (Republicanos-RS);

Jaime Bagattoli (PL-RO);

Dr. Hiran (PP-RR);

Jorge Seif (PL-SC);

Astronauta Marcos Pontes (PL-SP);

Laércio (PP-SE);

Professora Dorinha (União Brasil-TO).

Senadores em meio de mandato nas eleições de 2022

Eduardo Velloso (União Brasil-AC);

Maria das Vitórias (PSD-AC);

Rafael Tenório (MDB-AL);

Rodrigo Cunha (União Brasil-AL);

Lucas Barreto (PSD-AP);

Randolfe Rodrigues (Rede-AP);

Eduardo Braga (MDB-AM);

Plínio Valério (PSDB-AM);

Angelo Coronel (PSD-BA);

Jaques Wagner (PT-BA);

Eduardo Girão (Podemos-CE);

Julio Ventura (PDT-CE);

Izalci Lucas (PSDB-DF);

Leila Barros (PDT-DF);

Fabiano Contarato (PT-ES);

Marcos do Val (Podemos-ES);

Jorge Kajuru (Podemos-GO);

Vanderlan Cardoso (PSD-GO);

Eliziane Gama (Cidadania-MA);

Roberth Bringel (União Brasil-MA);

Jayme Campos (União Brasil-MT);

Margareth Buzetti (PP-MT);

Nelsinho Trad (PSD-MS);

Soraya Thronicke (União Brasil-MS);

Carlos Viana (PL-MG);

Rodrigo Pacheco (PSD-MG);

Jader Barbalho (MDB-PA);

Zequinha Marinho (PL-PA);

Daniella Ribeiro (PSD-PB);

Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB);

Flávio Arns (Podemos-PR);

Oriovisto Guimarães (Podemos-PR);

Humberto Costa (PT-PE);

Jarbas Vasconcelos (MDB-PE);

Eliane Nogueira (PP-PI);

Marcelo Castro (MDB-PI);

Carlos Portinho (PL-RJ);

Flávio Bolsonaro (PL-RJ);

Styvenson Valentim (Podemos-RN);

Zenaide Maia (Pros-RN);

Luis Carlos Heinze (PP-RS);

Paulo Paim (PT-RS);

Confúcio Moura (MDB-RO);

Marcos Rogério (PL-RO);

Chico Rodrigues (União Brasil-RR);

Mecias de Jesus (Republicanos-RR);

Esperidião Amin (PP-SC).

