Alan Santos/PR - 07.09.2022 Bolsonaro acena durante o Desfile Cívico-Militar por ocasião das Comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil

Na madrugada desta segunda-feira (3), após as eleições acirradas e polarizadas de domingo, o atual presidente do Brasil , Jair Bolsonaro (PL), usou as redes sociais para comentar sobre seu desempenho e comemorar a vitória de aliados nas urnas neste primeiro turno .



Com mais de 51 milhões de votos, o chefe do Executivo deverá disputar, no dia 30 de outubro, o segundo turno com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ultrapassou os 57 milhões de votos em todo país.

Nas redes sociais, Bolsonaro demonstrou confiança ao dizer que acredita na vitória no segundo turno. "Sabemos do tamanho da nossa responsabilidade e dos desafios que vamos enfrentar. Mas sabemos aonde queremos chegar e como chegaremos lá. Pela graça de Deus, nunca perdi uma eleição e sei que não será agora, quando a liberdade do Brasil inteiro depende de nós, que iremos perder.", escreveu.

Ultrapassando expectativas de intenção de voto mencionadas nas pesquisas e com um resultado altamente satisfatório em relação, inclusive, ao pleito de 2018, o presidente comemorou a eleição de seus apoiadores a Câmara e ao Senado .

"Contra tudo e contra todos, tivemos no 1° turno de 2022 uma votação mais expressiva do que aquela que tivemos em 2018. Foram quase 2 milhões de votos a mais! Também elegemos as maiores bancadas da Câmara e do Senado, o que era a nossa maior prioridade neste primeiro momento." começou.

"Elegemos governadores no 1° turno em 8 estados e elegeremos nossos aliados em outros 8 estados neste 2° turno. Esta é a maior vitória dos patriotas na história do Brasil: 60% do território brasileiro será governado por quem defende nossos valores e luta por um país mais livre.", disse o mandatário em seguida.

O presidente, ainda, atacou às pesquisas e apontou uma desmoralização dos institutos que, em sua maioria, apontavam o ex-presidente Lula mais de 10 pontos à frente dele.

"Muita gente se deixou levar pelas mentiras propagadas pelos institutos de pesquisas, que saíram do 1° turno completamente desmoralizados. Erraram todas as previsões e já são os maiores derrotados desta eleição. Vencemos essa mentira e agora vamos vencer a eleição!", escreveu.

Ao finalizar, o chefe do Executivo destacou a importância do resultado das eleições de 2022 para o futuro do país. "Esta disputa não decidirá apenas quem assumirá um cargo nos próximos quatro anos. Esta disputa decidirá nossa identidade, nossos valores e a forma como seremos vistos pelo mundo e pelo próprio Deus. Lutemos pela liberdade, pela honestidade, por nossos filhos e pelo Brasil.", ressaltou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.