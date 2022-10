Reprodução / TSE - 02.10.2022 Presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, fala a jornalistas em coletiva de imprensa

Em pronunciamento no início da tarde deste domingo (2), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes , disse que não é possível afirmar que o grande fluxo de pessoas e as filas que estão sendo registradas no momento da votação são em decorrência da biometria .

"Conversei com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, desembargador Elton, e não é possível afirmar que eventuais filas são consequência da biometria", disse ele a jornalistas.

"Até porque em algumas zonas eleitorais, em várias seções, já foi verificado um aumento no número de eleitores, ou seja, um menor número de abstenção."

O ministro ressaltou que, o período em que os eleitores mais estão se queixando de filas, é o horário que geralmente mais pessoas escolhem para votar nas eleições .

"Mesmo com essas filas, nesse período é o período que normalmente aumenta as filas, de 11h30 às 13h30. As pessoas vão votar e depois saem para almoçar, já fazem uma programação... Não fugiu da normalidade. Não há nenhum problema que necessite de alguma medida por parte do Tribunal Superior Eleitoral", completou.

Brasileiros que moram na Europa também enfrentaram filas para votar em Berlim (Alemanha), Lisboa (Portugal), Londres (Inglaterra), Paris (França) e Milão (Itália). No caso da capital portuguesa, também houve tumulto e conflitos entre os votantes que apoiam os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em frente à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Embora as filas estejam grandes em diversas partes do Brasil , o ministro tranquilizou a população e afirmou que quem chegar antes das 17h vai conseguir votar.



"Todos os eleitores que chegarem até as 17h, votarão. Isso não só nessa eleição como nas outras eleições, serão distribuídas senhas."

Votação "tranquila"

Durante a coletiva de imprensa, Moraes disse que, apesar de algumas ocorrências de violência e de outros crimes eleitorais terem sido registrados, as eleições deste ano estão "muito tranquilas".

"Nada fora do normal. O clima está muito tranquilo. A sociedade brasileira está demonstrando — nós, do Tribunal Superior Eleitoral, temos total certeza — maturidade democrática. Cada um vai à sua seção eleitoral, vota em quem quiser, vota no seu escolhido, sem confusão, sem violência. Então nós estamos extremamente satisfeitos com o andar das eleições 2022 ", afirmou.

Em Goiânia (GO), um homem foi filmado quebrando uma urna eletrônica no Colégio Master, nesta tarde . A Polícia Militar (PM) foi acionada para conter o rapaz e uma nova urna foi colocada no local. Já em Campo Grande (MS), um jovem foi preso após passar supercola nas teclas de uma urna .

Episódios de violência também foram registrados. O primeiro caso foi no Rio Grande do Sul , onde um eleitor tentou entrar na seção eleitoral com uma faca e, após ser impedido, feriu um policial no braço.

Hoje pela manhã, uma outra pessoa foi esfaqueada em um centro de votação em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo .

